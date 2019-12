Ski alpin - Descente de Bormio (H) : Victoire de Paris, les Français bien placés

Muzaton emmène les Français

SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Descente de Bormio (Italie) – Classement final – Vendredi 27 décembre 2019

Maxence Muzaton (FRA) à 1″13

Matthieu Bailet (FRA) à 1″23

Brice Roger (FRA) à 1″37

Johan Clarey (FRA) à 1″55

Adrien Théaux (FRA) à 1″98

Nicolas Raffort (FRA) à 2″14

Nils Allegre (FRA) à 2″20

Victor Schuller (FRA) à 3″21

Blaise Giezendanner (FRA) à 3″69

Dominik Paris est chez lui à Bormio !. Initialement prévue à Val Gardena, la descente a finalement été délocalisée en Lombardie pour une double dose avant une seconde descente samedi et un combiné dimanche. Un report qui a fait le bonheur du skieur transalpin de 30 ans, élu temps de référence en 1’49″56. Derrière Paris, le Suisse Beat Feuz s’est octroyé la deuxième place avec +0″42 de retard et l’Autrichien Matthias Mayer la troisième marche du podium (+0″42). Les Français n’ont pas été en reste en Italie puisque plusieurs skieurs sont parvenus à se hisser dans le top 10.Seuls deux hommes sont parvenus à terminer la descente avec moins d’une seconde sur Paris. Au pied du podium, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a terminé à +1″03 devant une armada de Français.. Johan Clarey a fini, lui, en dixième place (+1″55) et permet à la France de compter quatre représentants dans le top 10. Trois autres Tricolores ont terminé parmi les 20 premiers ce vendredi pour annoncer une descente compétitive le lendemain et mettre la pression sur un homme qui tentera de conserver son titre de roi de Bormio.2- Beat Feuz (SUI) à 0″393- Matthias Mayer (AUT) à 0″424- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 1″035-6-7-8- Travis Ganong (USA) à 1″489- Thomas Dressen (ALL) à 1″5210-14-17-19-35-42-Vincent Kriechmayr (AUT), Sam Morse (USA)Christian Walder (AUT), Riccardo Tonetti (ITA)