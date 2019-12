Ski alpin - Descente de Bormio (H) : Paris remet ça !

Clarey meilleur tricolore, troisième du général

1″53

1″09

1″40

SKI ALPIN / COUPE DU MONDE (H)

Descente de Bormio (Italie) – Classement final – Samedi 28 décembre 2019

Johan Clarey (FRA) à 1″09

Adrien Théaux (FRA) à 1″40

Maxence Muzaton (FRA) à 1″53

Matthieu Bailet (FRA) à 1″80

Nicolas Raffort (FRA) à 2″36

Nils Allegre (FRA) à 2″77

Roy Piccard (FRA) à 3″52

Victor Schuller (FRA) à 3″90

Brice Roger (FRA)

Personne ne peut rivaliser ! Pour la deuxième descente de Bormio en deux jours après celle de vendredi, Dominik Paris s'est de nouveau imposé ce samedi.. Une performance impressionnante pour celui qui est comme chez lui à Bormio et qui termine avec une courte avance sur le Suisse Urs Kryenbuehl (+0″08). Deuxième vendredi, son compatriote Beat Feuz est cette fois sur la troisième marche du podium (+0″26). En vue la veille, les Français se sont à nouveau illustrés mais ils ont connu des résultats un peu plus contrastés.Le meilleur skieur français avait terminé en cinquième position pour la descente de Val Gardena reportée à Bormio. Il s'agissait de Maxence Muzaton, cette fois neuvième avec près de deux secondes de retard sur Paris (+).. Le skieur de 38 ans s'est emparé de la troisième place du classement général de la Coupe du Monde de descente par la même occasion après le forfait de l'Allemand Thomas Dressen avant son départ. Adrien Théaux intègre lui le top 10 en huitième place (+) alors que Brice Roger, septième vendredi, a été contraint à l'abandon.2- Urs Kryenbuehl (SUI) à 0″083- Beat Feuz (SUI) à 0″264- Aleksander Aamodt Kilde (NOR) à 0″735- Matthias Mayer (AUT) à 0″846- Niels Hintermann (SUI) à 0″887-8-9-10- Vincent Kriechmayr (AUT) à 1″6113-18-25-33-42-, Hannes Reichelt (AUT), Max Franz (AUT), Miha Hrobat (SLO), Alexander Koell (SUE), Nils Mani (SUI), Davide Cazzaniga (ITA), Martin Cater (SLO).Thomas Dressen (ALL), Wiley Maple (USA), Henri Battilani (ITA), Ralph Weber (SUI).