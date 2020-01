Ski alpin - Descente d'Altenmarkt-Zauchense (F) : Grande première pour Suter

Elle était déjà montée à quatre reprises sur un podium de Coupe du Monde, mais jamais encore sur la plus haute marche. Corinne Suter a décroché le Graal ce samedi, à l'occasion de la descente d'Altenmarkt-Zauchense, en Autriche. Partie avec le dossard 10, la Suissesse de 25 ans s'est imposée avec 29 centièmes d'avance sur l'Italienne Nicol Delago et 98 sur sa compatriote Michelle Gisin. Lors de cette descente interrompue quelques minutes à cause du brouillard, les deux leaders de la Coupe du Monde de la discipline, Ester Ledecka et Nicole Schmidhofer n'ont pu faire mieux que 8eme et 14eme, et Suter en profite pour leur passer devant au classement. La reine du ski mondial, Mikaela Shiffrin, avait quant à elle décidé de faire l'impasse. Côté français, il n'y a pas eu de miracle. Les trois tricolores en lice ont terminé 30eme, 31eme et 46eme, à plus de deux secondes et demie de la grande gagnante du jour. Dimanche, c'est un combiné qui sera au programme dans la station autrichienne.



COUPE DU MONDE (F) / DESCENTE D'ALTERMARKT-ZAUCHENSE (AUTRICHE)

Classement final - Samedi 11 janvier 2020

1- Corinne Suter (SUI) en 1'18"79

2- Nicol Delago (ITA) à 0"29

3- Michelle Gisin (SUI) à 0"98

4- Sofia Goggia (ITA) à 1"01

5- Francesca Marsiglia (ITA) à 1"21

6- Tina Weirather (LIE) à 1"36

7- Ilka Stuhec (SLO) à 1"37

8- Ester Ledecka (RTC) à 1"41

9- Stephanie Venier (AUT) à 1"51

10- Lara Gut-Behrami (SUI) à 1"53

...

30- Romane Miradoli (ITA) à 2"84

31- Laura Gauché (FRA) à 2"90

46- Jennifer Piot (FRA) à 3"76

...