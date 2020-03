Ski alpin - Coupe du Monde : Les finales annulées !

Il n'y a finalement pas eu besoin d'attendre samedi matin pour connaître le sort des finales de la Coupe du Monde. Alors que la Fédération internationale de ski (FIS) avait fait savoir qu'elle indiquerait samedi matin (à 9h00) si les finales programmées cette année dans la station italienne de Cortina d'Ampezzo étaient maintenues ou annulées, la Fédération italienne, qui avait jusqu'à minuit pour trancher, a devancé sa consœur vendredi. Et comme c'était attendu, la FISI a annoncé sans surprise l'annulation du rendez-vous prévu du 16 au 22 mars prochain en Vénétie (l'une des régions les plus impactées) en raison de l'épidémie du coronavirus qui continue de progresser dans le monde entier et a tout particulièrement frappé l'Italie, foyer le plus important en Europe du Covid-19, et la Chine depuis qu'elle a commencé à faire des ravages, et, par extension, à complètement chambouler les calendriers sportifs. « La proposition de tenir l'événement à huis clos n'a reçu que des votes contre, à l'exception de l'Italie. C'est avec un grand regret que j'ai pris note de cette décision », déplore le président de la Fédé italienne Flavio Roda dans le communiqué de la FISI.

La saison s'achèvera le 15 mars !

« Chaque membre du Conseil a motivé sa décision d'annuler la finale avec les limitations que les gouvernements respectifs leur ont imposées en relation à l'épidémie de coronavirus », a jouté Roda, premier déçu de devoir prendre cette décision. « C'est une décision qui pénalisera toute la chaîne d'approvisionnement de la montagne italienne, dans toutes les réalités commerciales et associatives, qui, grâce à ces finales et aux prochains Championnats du monde, ont décidé de soutenir le mouvement des sports d'hiver par des investissements importants et courageux. » Victime à son tour du coronavirus, la saison de Coupe du Monde prendra donc fin beaucoup plus tôt que prévu. Les hommes baisseront ainsi le rideau sur l'exercice en cours les 14 et 15 mars à Kranjska Gora (Slovénie, géant et slalom) tandis que les femmes raccrocheront, elles, à l'issue d'un week-end suédois à trois tête (slalom parallèle, géant et slalom classique), à Are. Le gros globe de cristal se jouera donc dans une semaine, avec 400 points encore à distribuer. A noter que depuis la création en 1994 de ce système de finales sur un même lieu avec toutes les épreuves au programme chez les hommes comme chez les femmes, jamais encore elles n'avaient été annulées.