Ski alpin - Coupe du Monde : La descente et le super-G hommes de Yanqing annulés

La Chine devra encore patienter avant d'accueillir des épreuves de la Coupe du Monde de ski alpin. Le mois de février prochain devait pourtant marquer une grande première pour le pays, avec l'organisation à Yanqing d'un test event sur des terres qui n'avaient encore jamais eu ce privilège. Propagation du Coronavirus oblige, le rendez-vous a été repoussé et ce n'est pas encore tout de suite que la Coupe du Monde fera étape en Chine. Dans un communiqué, le président de la Fédération internationale de ski (FIS) Gian-Franco Kasper a annoncé que l'étape de Yanqing, prévue du 12 au 16 février prochain sur la piste des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin et où s'étaient tenus il y a quelques semaines les Winter Games locaux, n'aurait pas lieu. La manche est annulée. « C'est avec grand regret que toutes les parties prenantes sont obligées de prendre la décision difficile d'annuler les courses de la Coupe du monde à Yanqing cette saison », déplore Kasper, précisant que si le risque dans cette station située aux environs de Pékin n'était pas extrême, la FIS a préféré ne pas jouer pour autant avec la santé des concurrents.

Les skieurs déjà présents avaient alerté la FIS sur les risques du Coronavirus

« Bien que le niveau de risque à Yanqing soit faible, la santé et le bien-être des athlètes et de tous les participants doivent être prioritaires, poursuit-il. Il est également impératif que les athlètes puissent se concentrer sur leurs performances et en particulier sur le parcours complètement nouveau et très difficile. » La piste, qui aurait dû accueillir une descente le 15 février et un super-G le lendemain, avec un entraînement officiel prévu le 12, semblait pourtant prête à accueillir les épreuves en dépit des plaintes des descendeurs concernant des petits cailloux sur le haut de la piste déposés par le vent et du peu de neige aux abords du site. A noter que les skieurs déjà présents sur place pour préparer les épreuves au menu avaient alerté la secrétaire générale de la FIS Sarah Lewis dès le week-end dernier, à en croire nos confrères du Dauphiné, sur les risques de maintenir les courses prévues avec la propagation du Coronavirus en Chine.