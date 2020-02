Ski alpin - Combiné de Crans-Montana (F) : Brignone prend les devants après le super-G

Elle a frappé un grand coup. Ce dimanche matin, l'Italienne Federica Brignone, la triple tenante du titre, a signé le meilleur temps du super-G du combiné de Crans-Montana, en Suisse, disputé dans le cadre de la Coupe du Monde féminine de ski alpin. Toutefois, deuxième, Petra Vlhova, qui ne dispute là que le troisième combiné de sa carrière en Coupe du Monde, reste en embuscade, à 0‘’58. Tout comme la surprenante Autrichienne Nina Ortlieb, troisième à 0‘’66, qui a signé son premier podium en carrière, la veille. De son côté, la Slovaque est de plus en plus à l'aise sur la discipline, d'autant plus que les points pour le gain de la Coupe du Monde de ski alpin valent particulièrement cher.

Les Françaises sont loin

Quatrième, la polyvalente Tchèque Ester Ledecka a également terminé sous la seconde (à 0‘’79), ainsi que l'Autrichienne Franziska Gritsch, qui complète le Top 5, à 0‘’81. Quatre Françaises étaient concernées par cette course. Jennifer Piot a fini 17eme, Laura Gauché 24eme, Romane Miradoli 25eme et Tifany Roux 26eme. Le slalom, programmé à 13h30, s'annonce ouvert et la gagne dans ce combiné est encore bien loin d'être jouée. En l'absence de l'Américaine Mikaela Shiffrin, absente depuis début février après le décès de son père, aucune des skieuses n'a de longueur d'avance.



COUPE DU MONDE (F) / COMBINÉ DE CRANS-MONTANA (SUISSE)

Classement du super-G - Dimanche 23 février 2020

1- Federica Brignone (ITA) en 1'15‘’62

2- Petra Vlhova (SLQ) à 0‘’58

3- Nina Ortlieb (AUT) à 0‘’66

4- Ester Ledecka (RTC) à 0‘’79

5- Franziska Gritsch (AUT) à 0‘’81

6- Alice Merryweather (USA) à 1‘’03

7- Laura Pirovano (ITA) à 1‘’04

8- Michelle Gisin (SUI) à 1‘’10

9- Marusa Ferk (SLO) à 1‘’47

10- Wendy Holdener (SUI) à 1‘’50

...

17- Jennifer Piot (FRA) à 2‘’00

24- Laura Gauché (FRA) à 2‘’44

25- Romane Miradoli (FRA) à 2‘’54

26- Tifany Roux (FRA) à 2‘’56

...



Abandons : Marta Bassino (ITA), Nicol Delago (ITA)...