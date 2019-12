Ski alpin : Brice Roger souffre d'une contusion

Plus de peur que de mal finalement pour le skieur alpin français, plus légèrement blessé que prévu. Ce samedi, à l'occasion d'une nouvelle étape de la Coupe du Monde masculine de la spécialité, Brice Roger a chuté, pendant la deuxième descente effectuée à Bormio en Italie. La veille, soit vendredi dernier, à l'occasion de la première descente disputée sur la même piste, le natif de Bourg-Saint-Maurice, âgé de 29 ans, avait pris la septième place finale de la course.

Un retour rapide sur les skis à prévoir pour Roger

Après avoir finalement passé une IRM à Lyon ce lundi, suite à son rapatriement en France, le skieur tricolore de La Plagne ne souffre que d'« une contusion avec épanchement articulaire », au niveau de son genou gauche. C'est ainsi que le Français devra subir une ponction, ce jeudi 2 janvier. Condition sine qua non pour un retour rapide sur la neige. Toutefois, cela aurait donc pu être pire pour le sportif, qui s'en tire néanmoins également avec une belle frayeur. Son retour sur les skis ne devrait pas trop se faire attendre et ainsi intervenir même plutôt assez rapidement.