Séville 82, 7-1, Van Dijk : Les 8 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Cette demi-finale de coupe du monde entre la France et l’Allemagne est considérée comme l’un des plus beaux matchs de l’histoire de la compétition. Alors que les deux équipes sont à égalité à l’issue du temps réglementaire (1-1), les Français prennent au début de la prolongation un avantage de deux buts qu’ils pensent décisif, avant de se faire rattraper au score par les Allemands puis éliminer à l’issue de la toute première séance de tirs au but de l’histoire de la Coupe du monde. La partie est aussi marquée par la grave blessure du défenseur français Patrick Battiston, évacué inconscient du terrain à la suite d’une violente agression du gardien de but allemand Harald Schumacher. Ce choc n’est pas sanctionné par l’arbitre, une injustice qui, 38 ans après, fait toujours parler d’elle.Lors de la demi-finale de la Coupe du monde 2014, le Brésil concède la plus grosse défaite de son histoire en s’inclinant 7-1 face à l’Allemagne, futur vainqueur de la compétition.(football) né en 1991Van Dijk débute en professionnel avec le FC Groningue. En 2013, le défenseur central s’engage en faveur du club écossais du Celtic, où il remporte ses premiers titres et devient international néerlandais. Trois saisons plus tard, il signe au Southampton FC en Premier League. Chez les Saints, Van Dijk s’impose doucement comme une valeur sûre au poste de défenseur central dans l’un des meilleurs championnats de la planète. Il rejoint ensuite Liverpool à l’hiver 2018, devenant le défenseur le plus cher de l’histoire (84 millions). Chez les Reds, il joue deux finales de Ligue des champions lors de ses deux premières saisons et remporte la compétition en 2019. Virgil van Dijk est récompensé de sa bonne saison en recevant le prix UEFA du meilleur joueur d’Europe de la saison. Quelques semaines plus tard, le Néerlandais se classe second au classement du Ballon d’or 2019. Lors de la saison 2019-2020, il est l’un des artisans du premier titre de champion d’Angleterre de Liverpool depuis 30 ans.