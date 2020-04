Sagan, Marconnet, Frick : Les 8 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Paris-Roubaix 2018 : Sagan rejoint les plus grands



La 116ème édition du Paris-Roubaix est remportée par Peter Sagan, qui bat au sprint Silvan Dillier, dernier rescapé de l’échappée matinale. Cela faisait depuis 1981, avec Bernard Hinault, qu’un champion du monde ne s’était plus imposé sur Paris-Roubaix. La course est marquée par la mort du jeune coureur Michael Goolaerts, victime d’un arrêt cardiaque au passage du deuxième secteur pavé.

Naissances :

Sylvain Marconnet (rugby) né en 1976



Ce pilier a évolué pendant treize ans sous le maillot du Stade Français. Avec le club parisien, Sylvain Marconnet a remporté cinq titres de champion de France (1998, 2000, 2003, 2004, 2007). Le natif de Givors compte 84 sélections sous le maillot de l’équipe de France, avec qui il a réussi trois Grand Chelem, en 2002, 2004 et 2010, et gagné deux autres éditions en 2006 et 2007.



William Accambray (handball) né en 1988



William Accambray compte l’un des palmarès les plus fournis du handball français. Champion olympique aux Jeux de Londres en 2012, il est aussi devenu champion du monde de handball en 2011, 2015 et 2017. Il compte un titre de champion d’Europe en 2014. Il a notamment évolué à Montpellier (2008-2014) puis au PSG durant trois saisons. Il évolue désormais dans le championnat biélorusse, au HC Meshkov Brest.

Décès :

Ford Frick (baseball) décédé en 1978



Ford Frick commence sa carrière en tant que journaliste sportif. Il devient ensuite président des Ligues majeures de baseball (MLB) de 1934 à 1951. Durant son mandat, Jackie Robinson devient le premier joueur afro-américain à évoluer en MLB en pleine période de ségrégation raciale. Le dirigeant soutiendra Robinson tout au long de cet épisode en n’hésitant pas à sanctionner les joueurs et dirigeants qui s’apprêtaient à contester la présence de Robinson sur les terrains. Ford Frick est aussi à l’origine de la création du Temple de la renommée du baseball (Hall Of Fame).