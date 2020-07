Route Saint-Pierre - Lorient : Le record de Tabarly pulvérisé !

Record aussi pour Morgane Ursault-Poupon



Arrivée à Lorient prévue demain matin pour « The Kid for Pure Océan » de Jean-Pierre Dick. Le temps d’Éric Tabarly sera largement amélioré. https://t.co/VbqWICcBUt

Les 10 jours, 1 heures et 31 minutes d'Eric Tabarly auront tenu 33 ans.avec son équipage à bord du maxi-trimaran Côte d'Or II (ex-Paul-Ricard), remis à l'eau tout juste un an auparavant. Depuis, plus personne n'avait fait mieux ni aussi bien, jusqu'à lundi et la performance phénoménale signée par Jean-Pierre Dick (54 ans). Le double vainqueur de la Barcelona World Race et quadruple lauréat de la Transat Jacques-VabreLe tout en ayant brisé son safran bâbord au cours de sa traversée. Parti le 18 juillet dernier de Saint-Pierre-et-Miquelon en même temps que Morgane Ursault-Poupon (sur son class 40), fille d'un autre célèbre navigateur Philippe Poupon, le natif de Nice n'avait pris le départ que dans un seul but : battre le record du « Maître ».Après y être parvenu,« Avec les avancées technologiques, de bien meilleures prévisions météorologiques et un vent favorable, nous avons été capables de battre un record établi par un équipage de quinze navigateurs professionnels sur un bateau de 25 mètres avec un bateau bien plus petit », savourait dans des propos relayés par France TV Sports le nouveau héros des mers aprèsUne embarcation qui aura permis au « Kid » - Morgane Ursault-Poupon a elle aussi battu la précédente marque, en 8 jours, 21 heures, 3 minutes et 52 secondes - de faire tomber un record vieux de 33 ans, et d'entrer ainsi dans la légende.