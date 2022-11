Route du Rhum : Quatre heures de pénalité pour Caudrelier, favori annoncé de l'épreuve

[(TROPHÉE CIC CAP FREHEL 🏆 15h21)]

Caudrelier avait pris le meilleur départ

C’est un handicap dont Charles Caudrelier se serait passé. Présenté comme le favori de la catégorie Ultime avant le départ de la Route du Rhum, le skipper du maxi-trimaran Edmond de Rothschild va désormais devoir composer avec une pénalité qui arrive très tôt dans la transatlantique qui relie Saint-Malo à la Guadeloupe. En effet, ce mercredi sur les coups de 14h15, Charles Caudrelier a coupé la ligne de départ tracée au large de la Pointe du Grouin quelques secondes avant le coup de canon donnant le départ officiel de l’épreuve. A peine deux heures après ce départ chaotique, la direction de course a communiqué que le maxi-trimaran Edmond de Rothschild a écopé d’une pénalité de quatre heures, qui devra être effectuée dans les 48 prochaines heures sauf si une météo défavorable devait se présenter. Autrement dit, Charles Caudrelier devra passer deux fois au même endroit à quatre heures d’intervalle avant de reprendre sa course vers Pointe-à-Pitre.Une pénalité lourde qui intervient au pire moment pour le skipper d’Edmond de Rothschild. En effet, le maxi-trimaran a été le premier à passer la porte installée au Cap Fréhel après un petit peu plus d’une heure de course. Le Parisien devançait alors Armel Le Cléac’h (Banque Populaire) et François Gabart (SVR-Lazartigue), dont la présence au départ de la course est due à une décision de justice lui ayant été favorable. Au total, ce sont pas moins de 17 skippers qui ont été pénalisé pour la même infraction dans cinq catégories différentes. Parmi les principaux navigateurs qui devront également s’arrêter pendant quatre heures, on retrouve Yoann Richomme (Paprec-Arkéa) en Class40 ou encore Philippe Poupon (Flo) et Roland Jourdan (We Explore » en Rhum Multis. Sauf avis contraire de la direction de course, l’ensemble de ces skippers auront la même fenêtre de 48 heures pour effectuer cette pénalité qui va grandement perturber leur début de course dans cette Route du Rhum.