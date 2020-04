Ronaldo, Luzenac, Balshaw : les 18 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événements :

2014 : Le rêve gâché de Luzenac



Le modeste club de Luzenac devait accéder à la Ligue 2 grâce à une victoire sur Boulogne-sur-Mer (1-0), lors de la 29e journée du National. Cependant, il n’est pas autorisé par la LFP à évoluer en Ligue 2 en l’absence d’un stade aux normes. La décision suscite la polémique et entraîne de nombreux recours juridiques infructueux. L’équipe première est dissoute en septembre 2014 et Fabien Barthez, co-dirigeant du club depuis 2012, quitte le projet. La fin d’un rêve pour le village de 650 habitants.



2017 : Le centenaire de CR7



Cristiano Ronaldo devient le premier joueur de l’histoire à atteindre la barre des 100 buts en Ligue des champions grâce à un triplé en quarts de finale retour contre le Bayern Munich. Ce triplé fait suite à un doublé, la semaine précédente lors de l'aller en Allemagne, qui avait permis à Ronaldo d’atteindre les 100 buts toutes compétitions européennes confondues.

Naissances :

Iain Balshaw (rugby) né en 1979



Iain Balshaw fait partie de l’équipe d’Angleterre championne du monde en 2003. Avec le XV de la Rose, celui qui joue arrière ou ailier remporte les tournois des Six Nations 2000 et 2001, puis réalise un Grand Chelem en 2013. Il compte 35 sélections en équipe nationale.



Anna van der Breggen (cyclisme) née en 1990



Anna van der Breggen est une cycliste sur route néerlandaise championne olympique de course en ligne aux Jeux olympiques de Rio en 2016. La Néerlandaise est aussi championne du monde de cyclisme sur route en 2018, double vainqueur du tour d’Italie féminin (2015 et 2017) et quadruple vainqueur des Flèches wallonnes féminine (2015, 2016, 2017 et 2018). Un sacré palmarès pour la sportive qui fête ses 30 ans aujourd’hui.