Rodman, Lukaku, Lobanovski : Les 13 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement



1950 : Le premier Grand Prix de Formule 1



Le 13 mai 1950 s'est déroulé le premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, à Silverstone en Angleterre, et il a été remporté par l'Italien Giuseppe Farina (Alfa Romeo). Au total, 1018 Grands Prix ont eu lieu depuis la création du championnat.



2016 : Une première pour le MHR



Grâce à deux essais de Jesse Mogg, Montpellier bat les Harlequins en finale de la Challenge Cup (26-19). Il s’agit du premier titre européen du club héraultais.

Naissances



Dennis Rodman (basket) né en 1961



Considéré comme le basketteur le plus exubérant de l’histoire, Dennis Rodman a tout de même su briller sur les parquets grâce à ses qualités physiques hors du commun. Cinq fois champion NBA, en 1989 et 1990 avec les Detroit Pistons et en 1996, 1997 et 1998 avec les Chicago Bulls, il est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs et rebondeurs de l’histoire de la NBA. Il a remporté deux NBA Defensive Player of the Year, le titre de meilleur défenseur de l’année, en 1990 et 1991 et a terminé meilleur rebondeur de la Ligue de 1992 à 1998.



Romelu Lukaku (football) né en 1993



Romelu Lukaku débute à 16 ans en professionnel et bat ainsi le record de précocité en Ligue des Champions avec Anderlecht. Vainqueur et meilleur buteur du championnat belge en 2010 à seulement 17 ans, il est recruté par Chelsea l’année suivante. Alors qu’il peine à s’imposer à Londres, Lukaku rejoint Everton en 2013. Après quatre années et plus d’un but marqué tous les deux matchs en moyenne, il rejoint Manchester United à l’été 2017. Vice-champion et finaliste de la FA Cup dès sa première saison, Romelu Lukaku rejoint l’Inter Milan en 2019 pour former un duo d’attaque redoutable en compagnie de Lautaro Martinez. L’attaquant débute à seulement 16 ans en équipe de Belgique, avec qui il dispute la Coupe du Monde en 2014 et en 2018 ainsi que l’Euro 2016. Il est le meilleur buteur de la sélection belge avec 49 réalisations.

Décès



Valeri Lobanovski (football) décédé en 2002



Valeri Lobanovski est devenu une légende du football ukrainien grâce à ses passages sur le banc du Dynamo Kiev, première équipe d’Union Soviétique à remporter une compétition européenne en 1975, et de l’équipe d’URSS. Il se fait alors connaître pour le jeu développé par ses équipes, basé sur une discipline de fer et le mouvement collectif exigé de ses joueurs, inspirés du football total néerlandais. Il se dit même que Lobanovski est l’une des inspirations premières du FC Barcelone de Pep Guardiola (2008-2012), auteur d’un sextuplé en 2009.