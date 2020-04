Roberto Carlos, hockey sur glace, Sadio Mané : Les 10 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

1966 : Première diffusion d’un match de hockey aux USA



Le premier match de hockey sur glace diffusé aux États-Unis est un match des play-offs 1966 entre les Red Wings de Detroit et les Blackhawks de Chicago. Le score final est de 7 buts à 0 pour les Red Wings.

Naissances :

Roberto Carlos (football) né en 1973



Ce gaucher à la puissance de frappe phénoménale fait partie des meilleurs footballeurs de l’histoire. L’arrière gauche brésilien a évolué pendant onze saisons du côté du Real Madrid. En Espagne, Roberto Carlos a remporté trois Ligues des Champions (1998, 2000 et 2002). En sélection brésilienne, il a disputé trois Coupes du Monde (1998, 2002, 2006) et a remporté l’édition 2002 du Mondial.



Wang Meng (patinage de vitesse) né en 1985



Wang Meng est une patineuse de patinage de vitesse sur piste courte chinoise. Elle a remporté six médailles aux Jeux Olympiques d’hiver, dont quatre médailles d’or, faisant d’elle la sportive chinoise la plus médaillée aux JO d’hiver. Elle compte aussi 17 titres de championne du monde dans sa discipline.



Vincent Kompany (football) né en 1986



Considéré comme une légende à Manchester City, Vincent Kompany est le joueur le plus titré de l’histoire du club anglais. Durant son passage (2008-2019), le défenseur central a remporté 4 Premier League, 2 Coupes d’Angleterre, 2 Coupes de la Ligue et deux Community Shield. Il compte 86 sélections avec la Belgique. En 2018, sous l’impulsion de Kompany, les Diables Rouges ont fini troisièmes de la Coupe du Monde en Russie.



Sadio Mané (football) né en 1992



Formé au FC Metz, Sadio Mané rejoint le RB Salzbourg en 2012. Après deux saisons en Autriche, Mané rejoint l’Angleterre et Southampton. Après deux bonnes saisons sous le maillot des Saints, l’ailier sénégalais s’engage avec Liverpool en 2016. Avec les Reds, Sadio Mané a remporté la Ligue des Champions 2019. La même année, il finit co-meilleur buteur de Premier League avec 22 buts et est élu joueur africain de l’année.

Décès :

Ernest Vaast (football) décédé en 2011



Ernest Vaast est un footballeur international puis entraîneur français. Il effectue la majorité de sa carrière professionnelle au sein du Racing Club de Paris où il remporte deux Coupes de France en 1945 et 1949. Il joue également dans les clubs du Servette FC, du Stade Rennais et au Red Star. Il est sélectionné à quinze reprises en équipe de France entre 1945 et 1949 et marque onze buts. Il est le premier footballeur français à avoir marqué à Wembley. Après sa carrière professionnelle, il devient entraîneur dans des clubs amateurs.