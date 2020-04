Riner, Bianchi, Isner : Les 26 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

2014 : Le judo français sur le toit de l’Europe



Audrey Tcheuméo (-78 kg) et Émilie Andéol (+ 78 kg) puis Teddy Riner (+ 100 kg) sont sacrés champions d’Europe de judo à Montpellier. Au total, la France remportera 13 médailles.

Naissances :

Carlos Bianchi (football) né en 1949



Ce footballeur argentin est l’un des plus grands buteurs de l’histoire du Championnat de France. Formé au Vélez Sarsfield, Carlos Bianchi rejoint le Stade de Reims en 1973, puis il est transféré au PSG en 1977. Après deux saisons dans la capitale, l’Argentin rejoint le RC Strasbourg en 1979. Bianchi inscrit 397 buts en 565 matchs officiels. Il termine huit fois meilleur buteur d’un championnat, avec cinq sacres en France et trois en Argentine. À la fin de sa carrière, Carlos Bianchi entame une carrière d’entraîneur. Il remporte quatre Copa Libertadores, une avec son club formateur de Vélez en 1994, et trois avec Boca Juniors en 2000, 2001 et 2003.



John Isner (tennis) né en 1985



Ce tennisman américain a remporté quinze titres sur le circuit ATP, dont le Masters 1000 de Miami en 2018. Son principal fait d’armes est d’avoir remporté le plus long match de tennis de l’histoire (11 h 5 min) face à Nicolas Mahut lors du tournoi de Wimbledon 2010.

Décès :

Morihei Ueshiba (aïkido) décédé en 1969



Morihei Ueshiba est le fondateur de l’aïkido. Après avoir contribué à la militarisation des esprits dans les années 1930 en développant l’aïkido dans les écoles militaires et divers lieux du pouvoir, sa quête personnelle ainsi que le traumatisme lié à la défaite japonaise de 1945 l’amènent à modifier son approche martiale en « voie de l’harmonie », rejetant toute idée de compétition. Ainsi, l’aïkido fut le premier art martial à être de nouveau autorisé par les autorités américaines d’occupation dès 1948.