Rennes, Le Cam, Jérémy Florès : Les 27 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

2019 : 48 ans plus tard, Rennes renoue avec le succès



Après 48 ans d’attente, le Stade Rennais remporte de nouveau un trophée grâce à sa victoire en finale de Coupe de France face au PSG. Menés 2 à 0 à la 20ème minute, les Rennais arrivent à revenir au score grâce à un CSC de Presnel Kimpembe (40eme) et un but de Mexer (66eme). Au jeu des tirs au but, ce sont les Bretons qui l’emporteront sur un score de 6 à 5.

Naissances

Jean Le Cam (voile) né en 1959



Ce navigateur et skippeur français est surnommé « Le Roi Jean » du fait de son impressionnant palmarès. Parmi ses titres les plus marquants, Jean Le Cam a remporté à trois reprises la solitaire du Figaro (1994, 1996, 1999).



Jérémy Florès (surf) né en 1988



Originaire de la Réunion, Jérémy Florès est le plus jeune surfeur (18 ans) de tous les temps à intégrer en 2007 la World Surf League (l’élite mondiale du surf). Le 16 décembre 2010, Florès remporte le prestigieux Billabong Pipeline Master d’Hawaï. Il devient ainsi le premier européen à s’imposer dans cette compétition.