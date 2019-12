Relais d'Östersund (F) : La Norvège triomphe, la France 6eme

Les soeurs Gasparin dans l'histoire

La France pas assez rapide sur les skis



Les Françaises terminent à la 6e place du relais à Ostersund derrière la Russie, l'Allemagne, la Suède, la Suisse et la Norvège !#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/aTpZfSsj6a

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 8, 2019

COUPE DU MONDE (F) / RELAIS D'ÖSTERSUND (SUEDE)

Classement final (4x6km) - Dimanche 8 décembre 2019

France à 2'07"3 (0+9)

Le relais est décidément une spécialité norvégienne en biathlon ! Comme samedi chez les hommes, la Norvège a triomphé ce dimanche chez les femmes, lors de la dernière épreuve de l’étape d’Östersund, en Norvège. Sans être les meilleures au tir (10 pioches, aucun tour de pénalité), Karoline Offigstad Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckoff et Marte Olsbu Roeiseland se sont montrées les plus rapides sur les skis pour l’emporter avec huit secondes et demie d’avance sur la Suisse, sous une neige tombant abondamment. Knotten a passé le relais en deuxième position à Tandrevold, à treize secondes de la Suède emmenée par Linn Persson, puis Tandrevold l’a passé en troisième position à Eckoff, à 17 secondes de la Suède, emmenée par Elvira Oeberg (la sœur de Hanna).Mais grâce à Eckoff, la Norvège est revenue à la deuxième place au troisième relais, à deux secondes de la Suède de Mona Brorsson, et Roeiseland a conclu par un sans-faute, pendant que Hanna Oeberg piochait trois fois et devait se contenter de la troisième place finale. Entre la Norvège et la Suède, on retrouve la Suisse, qui signe le premier podium de son histoire, grâce aux trois sœurs Gasparin, Selina (35 ans), Elisa (28 ans) et Aita (25 ans), accompagnées de Lena Hacki, qui n’ont commis que quatre fautes au total !Côté français, ce premier relais de la saison s’est avéré mitigé. Anaïs Bescond (3 pioches), Justine Braisaz (1 pioche), Chloé Chevalier (1 pioche) et Julia Simon (4 pioches) ont terminé sixièmes à 2'07 de la Norvège. Elles ont commis moins de fautes que les Norvégiennes mais étaient bien moins rapides ce dimanche. L’étape d’ouverture est désormais terminée, tout le petit monde du biathlon va désormais prendre la direction de Hochfilzen, en Autriche, où les sprint (hommes et femmes) sont prévus dès vendredi.2- Suisse à 8"5 (0+4)3- Suède à 10"2 (0+8)4- Allemagne à 15"5 (1+9)5- Russie à 1'37"7 (0+9)6-7- Autriche à 2'09"5 (0+7)8- République tchèque à 2'31"3 (1+13)9- Ukraine à 2'47"1 (0+8)10- Etats-Unis à 3'25 (0+8)...