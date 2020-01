Relais d'Oberhof (H) : La France deuxième après un relais de folie !

Les Bleus terminent à une très belle 2e place du relais après une course complètement folle 💪🇫🇷 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/LxgAClfnrk

Fourcade de la 21eme à la 5eme place !

COUPE DU MONDE (H) / RELAIS D'OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement final - Samedi 11 janvier 2020

France à 4"4 (2+6)

Quel relais masculin magnifique à Oberhof ! Après un suspense de près de 80 minutes, la Norvège a fini par l'emporter devant la France et l'Allemagne ! Mais peu de monde aurait misé sur un tel podium au moment du premier passage de relais, quand l'Allemagne était neuvième et la France 21eme. Deuxième du sprint vendredi et premier relayeur français ce samedi,"J'ai voulu un peu trop joué, et j'ai perdu", a-t-il expliqué, lucide, après son passage raté. Martin Fourcade, pour une fois placé en deuxième position (il est plus souvent dernier relayeur), a donc pris la main en étant 21eme à 1'16"7 de la Norvège.Le podium semblait alors impossible à aller chercher. Mais Martin Fourcade n'est pas un biathlète comme les autres, et il est en grande forme.Pourtant, il a reconnu après la course avoir fait un mauvais choix de semelles (tout comme Jacquelin, d'ailleurs), ce qui lui a provoqué quelques frayeurs sur les skis. Restait ensuite à Simon Desthieux à poursuivre le travail. Le Français a pioché une fois, et malgré un manque de rapidité sur les skis, il est parvenu à passer le relais à Quentin Fillon Maillet en quatrième position, à 35"8 de la Norvège, qui caracolait toujours en tête. "QFM" pensait peut-être avoir réussi la "remontada" parfaite, en quittant le pas de tir en tête après son dernier tir (1 faute), avec 6"6 d'avance sur Christiansen, qui avait dû effectuer un tour de pénalité. Mais le Norvégien est parvenu à le dépasser dans le dernier tour, pour s'imposer avec 4"4 d'avance. Quelle course ! On espère autant de spectacle dimanche sur la mass-start !2-3- Allemagne à 48"2 (2+14)4- Russie à 1'09 (0+9)5- Biélorussie à 1'54 (1+12)6- Slovénie à 2'43"7 (0+14)7- Suisse à 2'56"1 (0+19)8- République tchèque à 3'07"6 (3+14)9- Autriche à 3'24"8 (2+11)10- Ukraine à 3'31"1 (3+9)...