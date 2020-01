Relais d'Oberhof (F) : La France sur le podium derrière la Norvège et la Suède

Les Bleues accrochent une très belle 3e place sur ce relais ! 💪🇫🇷#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/SFyjlww0gv

Aymonier la plus adroite

COUPE DU MONDE (F) / RELAIS D'OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement final - Samedi 11 janvier 2020

France à 33"1 (0+12)

La France continue de briller à Oberhof ! Après les podiums de Julia Simon, Martin Fourcade et Emilien Jacquelin jeudi et vendredi, les tricolores ont eu droit à un nouveau Top 3 dans la station allemande, grâce au relais féminin ! Julia Simon, Anaïs Bescond, Célia Aymonier et Justine Braisaz ont en effet terminé troisièmes derrière la Norvège et la Suède. Une fois n'est pas coutume, les Bleues n'ont pas effectué le moindre tour de pénalité, et cela a payé. Même si elles ont pioché à douze reprises (onze pour la Norvège, dix pour la Suède), elles sont arrivées avec une belle avance sur les Allemandes, quatrièmes.Julia Simon, qui a commis trois fautes, a passé le relais à Anaïs Bescond en première position, avec moins d'une seconde d'avance sur l'Italie et 7"4 sur la Suisse (la Norvège et la Suède, qui ont pioché trois fois aussi, étaient alors 8eme et 6eme). Puis Bescond a elle aussi fait trois fautes et la France était troisième, à 41 secondes de la Suisse et 15 de la Finlande (Suède 4eme, Norvège 6eme) quand elle a passé le relais à Célia Aymonier. La troisième biathlète française a fait mieux que ses copines, en ne piochant qu'à deux reprises, et elle s'est retrouvée deuxième à moins d'une seconde de la Norvège et à avec cinq secondes d'avance sur la Suède, la Suisse et la Finlande s'étant écroulées.Mais c'est tout de même une très belle troisième place ! Aux garçons d'en faire autant désormais....2- Suède à 21"1 (0+10)3-4- Allemagne à 1'10"4 (1+11)5- Suisse à 1'24"5 (1+9)6- Ukraine à 1'35"9 (1+7)7- Russie à 2'20"7 (0+14)8- Biélorussie à 2'37"4 (1+10)9- Italie à 2'41"2 (3+11)10- République tchèque à 3'38"6 (3+10)...