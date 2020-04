Red Star, Henri Michel, José Touré : les 25 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1921 : Le Red Star s’adjuge la finale 100 % parisienne

Au terme d’une finale 100 % francilienne, le Red Star Amical Club remporte la première coupe de France de son histoire après sa victoire 2 à 1 face à l’Olympique de Pantin. Quatre ans plus tard, les deux clubs fusionneront afin de former le Red Star Olympique.

Naissance

José Touré (football) né en 1961

Surnommé le « Brésilien » pour sa technique hors norme, José Touré est l’une des stars du football français dans les années 80. Triple champion de France (en 1980 et en 1983 avec le FC Nantes, en 1987 avec les Girondins de Bordeaux), Touré remporte la coupe de France en 1987 avec les Girondins de Bordeaux. Il fait partie de l’équipe de France médaillée d’or aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984.

Décès

Henri Michel (football) décédé en 2018

Évoluant au poste de milieu de terrain, il réalise l’essentiel de sa carrière au FC Nantes, avec qui il remporte trois titres de champion de France et une coupe de France. En équipe de France, il est sélectionné à 58 reprises entre 1967 et 1980. À sa retraite sportive, il devient sélectionneur de l’équipe de France olympique avec qui il remporte les Jeux de 1984. À la suite de la retraite de Michel Hidalgo, il devient sélectionneur de l’équipe de France de 1984 à 1989. Il amène la France à la 3ème place de la Coupe du monde de football en 1986. Par la suite, Henri Michel dirigera le Cameroun lors de la Coupe du monde 1984, le Maroc lors du Mondial 1998 et la Côte d’Ivoire lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne.