Red Bull : Trois ans de plus chez Red Bull pour Verstappen

Verstappen : « Nous battre pour un titre de champion du monde »



Ferrari et Mercedes peuvent oublier Max Verstappen. Le jeune pilote néerlandais ne rejoindra ni les couleurs chères à Lewis Hamilton ni la monoplace conduite par Sebastian Vettel et Charles Leclerc dans les trois années à venir. Red Bull a en effet annoncé mardi que son petit prodige de 22 ans, déjà vainqueur de huit grands prix depuis ses débuts en F1 et troisième cette saison derrière Hamilton et son coéquipier Valtteri Bottas, avait fait le choix de la continuité plutôt que de la nouveauté.Et visiblement, il est ravi de la décision qu'il a prise. « Je suis vraiment heureux de prolonger ma collaboration avec l’équipe, se félicite Verstappen dans le communiqué. Red Bull a investi en moi et m’a donné l’opportunité d’effectuer mes débuts en Formule 1, ce pour quoi je leur en serai toujours reconnaissant. Ma relation avec l’équipe n’a cessé de grandir au fil des années. L’arrivée de Honda et les progrès que l'on a accomplis au cours de ces douze derniers mois ont décuplé ma motivation et ont renforcé mon sentiment que l'on peut gagner ensemble. »C'est d'ailleurs le souhait du natif d'Hasselt, bien décidé à aller très vite chercher plus haut que cette dernière marche du podium sur laquelle il a terminé lors du dernier exercice, son meilleur résultat jusqu'à maintenant. « Je veux gagner avec Red Bull et notre objectif est bien sûr de nous battre pour un titre de champion du monde », prévient ainsi celui qui fera équipe cette année avec le Thaïlandais Alexander Albon, lui aussi promis à un très bel avenir. Du côté de Milton Keynes, le bonheur de voir Verstappen rester est là aussi total.« C'est une fantastique nouvelle pour l'équipe d'avoir prolongé notre contrat avec Max jusqu'à la saison 2023 incluse, se réjouit Christian Horner. Max a prouvé quel atout il était pour l'équipe, il croit vraiment en ce partenariat que l'on a débuté avec notre motoriste Honda, et on est ravis de poursuivre notre relation avec lui. » Le baquet le plus courtisé de Red Bull n'est plus à prendre. Pour Red Bull, l'année ne pouvait pas mieux commencer.