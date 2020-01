Rallye-Raid - Dakar 2020 (E1) : Vaidotas Zala devance tous les favoris !

Pour sa première édition en Arabie Saoudite, le Dakar 2020 s'annonçait novateur. Il a aussi offert une première étape surprenante. Le Lituanien Vaidotas Zala a été le plus rapide pour boucler les 319km de spéciales du premier jour entre Djeddah et Al Wajh. Le pilote Agrorodeo a surpris tout le monde pour s'offrir une victoire de prestige. Méconnu, celui qui a terminé 12eme l'an passé s'est fait un nom sur une demi-étape. Aux portes du top 10 à la mi-journée, il a réalisé de superbes temps lors de la deuxième partie de l'étape pour terminer avec plus de deux minutes d'avance sur Stéphane Peterhansel et Carlos Sainz. Ce trio de tête permet à Mini de commencer l'année avec un triplé.





Si Zala a été impeccable, il a aussi profité des soucis techniques d'autres pilotes pour réussir à s'imposer. Pendant longtemps, Nasser Al Attiyah occupait la tête de la course. Le Qatari dominait de la tête et des épaules avant de perdre plus de cinq minutes en raison de trois crevaisons successives. Khalid Al Quasimi qui en avait profité pour pointer en tête du classement n'a pas tenu longtemps. Il termine l'étape au 13eme rang. Favori, Giniel de Villiers a été relégué très loin de la tête de la course. Il compte déjà plus de 25 minutes de retard. Pour sa première sur le Dakar, Fernando Alonso a terminé aux portes du top 10. L'Espagnol n'a qu'un quart d'heure de retard sur le vainqueur du jour. Et c'est là aussi une surprise.



RALLYE-RAID / DAKAR 2020

1ere étape - Djeddah – Al Wajh (752km dont 319km de spéciales) - Classement autos - Dimanche 5 janvier 2020

1- Vaidotas Zala-Saulius Jurgelenas (LTU-LTU/Agrorodeo) en 3h19’04’’

2- Stéphane Peterhansel-Paulo Fiuza (FRA-POR/Bahrain JCW X-Raid Team) à 2’14’’

3- Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP-ESP/Bahrain JCW X-Raid Team) à 2’50’’

4- Nasser Al Attiyah-Matthieu Baumel (QAT-FRA/Toyota Gazoo Racing) à 5’33’’

5- Bernhard ten Brink-Tom Colsoul (PBS-BEL/Toyota Gazoo Racing) à 6’30’’

6- Mathieu Serradori-Fabian Lurquin (FRA-BEL/SRT Racing) à 6'55’’

7- Orlando Terranova-Bernardo Graue (ARG-ARG/X-Raid Mini JCW Team) à 7’15’’

8- Yazeed Al Rajhi-Konstantin Zhiltsov (ARS-RUS/Overdrive Toyota) à 11’46’’

9- Vladimir Vasilyev-Vitaliy Yevtyekhov (RUS-UKR/Toyota G-Energy Racing) à 13’25’’

10- Erik van Loon-Sébastien Delaunay (PBS-FRA/Overdrive Toyota) à 13’58’’

...

Le tenant du titre assume son rang chez les motos



Vainqueur du Dakar 2019, Toby Price a débuté l'édition 2020 par un succès. L'Australien a été le plus rapide au guidon de sa KTM. Après une centaine de kilomètres, le pilote de 32 ans est passé devant Ricky Brabec. Il n'a ensuite plus laissé l'Américain revenir. Ce dernier a du se contenter de la deuxième place alors qu'une autre KTM complète le podium : celle de Matthias Walkner. Un seul pilote français pointe dans le top 10 mais il a déjà perdu du terrain. Adrien Van Beveren a terminé 10eme a presque dix minutes du premier leader de la course.



1- Toby Price (AUS/Red Bull KTM Factory) en 3h19’33’’

2- Ricky Brabec (USA/Monster Energy Honda) à 2’05’’

3- Matthias Walkner (AUT/Red Bull KTM Factory) à 2’40’’

4- Kevin Benavides (ARG/Monster Energy Honda) à 4’31’’

5- Sam Sunderland (GBR/Red Bull KTM Factory) à 5'15’’

6- Pablo Quintanilla (CHI/Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) à 5’36’

7- Joan Barreda Bort (ESP/Monster Energy Honda) à 7’51’’

8- Luciano Benavides (ARG/Red Bull KTM Factory) à 8’56’’

9- Andrew Short (USA/Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing) à 9’03’’

10- Adrien van Beveren (FRA/Monster Energy Yamaha Rally) à 9’52’’

...