PSG-OM, Agassi, Cristiano Ronaldo : Les 29 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1888 : Première édition des championnats de France d’athlétisme



La première édition des championnats de France se déroule à la Croix-Catelan à Paris avec quatre disciplines : le 100 mètres et le 400 mètres remportés par René Cavally, le 1 500 mètres par Maurice Dezaux et le 110 mètres haies par Adolphe de Pallisseaux.



2006 : Et de sept pour le PSG !



Pour la première fois de l’histoire, l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain s’affrontent en finale de la Coupe de France. Le PSG l’emportera (2-1) grâce à des réalisations de Bonaventure Kalou et Vikash Dhorasoo. Avec cette victoire, le club de la capitale remporte ainsi la septième Coupe de France de son histoire.



2017 : Un nouveau record pour CR7



Grâce à une réalisation face au Valence CF, le Portugais Cristiano Ronaldo devient le meilleur buteur de l’histoire des cinq championnats majeurs d’Europe avec 367 réalisations.

Naissance

André Agassi (tennis) né en 1970



Considéré comme l’un des plus grands tennisman de l’histoire, Andre Agassi a remporté 60 titres majeurs dans sa carrière. Il remporte notamment huit titres du Grand Chelem. Agassi est le premier à s’être imposé dans les quatre tournois du Grand Chelem, ce que seuls Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont réussi depuis. L’Américain est aussi le seul joueur de l’histoire à avoir remporté les sept titres les plus prestigieux du tennis en simple messieurs : les quatre tournois du Grand Chelem, la médaille d’or olympique, le Masters et la Coupe Davis.

Décès

Marcel Bernard (tennis) décédé en 1994



Ce tennisman français s’est fait connaître pour sa victoire à Roland-Garros en 1946. Grâce à sa victoire face au Tchèque Jaroslav Drobny (3-6, 2-6, 6-1, 6-4, 6-3), Marcel Bernard remporte le premier tournoi de Roland-Garros de l’après-guerre, l’unique titre français avant le sacre de Yannick Noah en 1983. À la fin de sa carrière, Bernard entame une carrière de dirigeant et prend la présidence de la Fédération Française de tennis de 1968 à 1973.