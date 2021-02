Prada Cup : Luna Rossa mène désormais 4-0

Les manches 5 et 6 décalées à vendredi



Déjà vainqueur des deux premières manches, qui s'étaient disputées samedi en Nouvelle-Zélande,Le barreur australien de l'équipe italienne Jimmy Spithill et ses coéquipiers, tenant du titre de l'épreuve depuis 2017 alors que la compétition fête cette année son 170eme anniversaire. Sur la lancée de ses deux succès de la veille, Luna Rossa en a remis une couche ce dimanche en dominant de nouveau les Britanniques, les Italiens profitant notamment des nombreuses erreurs de leurs adversaires (et notamment une énorme juste avant le départ de la régate n°4) pour matérialiser leur domination sur cette finale prévue au meilleur des treize manches mais qui pourrait bien s'arrêter au bout de sept uniquement.« Tout l’enjeu aujourd’hui était de partir devant, ce que nous avons très bien fait, et il n’y avait plus qu’à les empêcher de se relever (...) Les gars aux moulins à café ont fait un travail extraordinaire, répondant à chaque virement de bord par un virement, et nous avons creusé l’écart à chaque fois », appréciait Jimmy Spithill après ce week-end parfait pour Luna Rossa. Normalement, les deux équipes auraient dû se retrouver mercredi pour la suite de cette Prada Cup.pour tenter de lutter contre un foyer de contamination au Covid-19 survenu en marge de ces manches 3 et 4. Les Italiens devront donc patienter un peu plus longtemps que prévu avant d'éventuellement s'envoler encore davantage au score.