Poursuite du Grand-Bornand (F) : Eckhoff fait le doublé, Braisaz se rate au tir

Quelle belle fin de semaine pour Tiril Eckhoff ! La Norvégienne de 29 ans s’est adjugée la poursuite (10km) de l’étape de Coupe du Monde du Grand-Bornand, au lendemain de sa victoire sur le sprint (7,5km). Partie avec six secondes d’avance sur Justine Braisaz et 20 et demie sur Marketa Davidova, Eckhoff a commis deux fautes au tir, mais cela ne l’a pas empêchée de s’imposer. En effet, Justine Braisaz, dans le coup pour le podium après le premier tir couché, tout comme sa compatriote Julia Simon (partie 40 secondes derrière elle), a commis quatre fautes au total et doit se contenter de la cinquième place finale. Ce fut encore pire pour Davidova, qui a fait six erreurs et a terminé 28eme. Ce sont finalement la Norvégienne Ingrid Landmark Tandrevold et la Suissesse Lena Haecki qui profitent de ces échecs, en grimpant sur le podium avec seulement deux fautes au compteur. Tandrevold était pourtant partie sixième à 32 secondes d’Eckhoff et Haecki onzième à 52 secondes. Dimanche, les trente meilleures biathlètes du sprint se donneront rendez-vous pour la première mass-start de la saison.



COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE DU GRAND-BORNAND (FRANCE)

Classement final (10km) - Samedi 22 décembre 2019

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 29'41"6 (2 fautes)

2- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 38"1 (1)

3- Lena Haecki (SUI) à 46" (2)

4- Dorothea Wierer (ITA) à 58"5 (1)

5- Justine Braisaz (FRA) à 1'02"8 (4)

6- Denise Hermann (ALL) à 1'10"8 (4)

7- Franziska Preuss (ALL) à 1'16"4 (1)

8- Iryna Kryuko (BIE) à 1'28 (1)

9- Julia Simon (FRA) à 1'39"1 (4)

10- Paulina Fialkova (SLQ) à 1'45"8 (2)

...

33- Chloé Chevalier (FRA) à 3'05"8 (0)

39- Caroline Colombo (FRA) à 3'41"6 (4)

...