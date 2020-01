Poursuite de Ruhpolding (H) : Encore un doublé français !

LE DOUBLÉ FRANÇAIS sur la poursuite hommes à Ruhpolding 👏🇫🇷



Martin Fourcade remporte la course devant Quentin Fillon Maillet et Vetle Sjåstad Christiansen et Simon Desthieux !#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/Qu9dZOVECv

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 19, 2020

COUPE DU MONDE (H) / POURSUITE DE RUHPOLDING (ALLEMAGNE)

Classement final (12,5km) - Dimanche 19 janvier 2020

Martin Fourcade (FRA) en 31'26"8 (0 faute)

Quentin Fillon Maillet (FRA) à 17"6 (1)

Simon Desthieux (FRA) à 46"1 (1)

Emilien Jacquelin (FRA) à 1'04"9 (3)

Antonin Guigonnat (FRA) à 1'06"4 (1)

Fabien Claude (FRA) à 1'37"1 (3)

2-3- Vetje Sjaastad Christiansen (NOR) à 46" (1)4-5- Benedikt Doll (ALL) à 52"2 (1)6-7- Tarjei Boe (NOR) à 1'05"4 (1)8-9- Johannes Dale (NOR) à 1'07"4 (1)10- Aleksandr Loginov (RUS) à 1'08"7 (1)...15-...