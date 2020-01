Poursuite de Ruhpolding (F) : Eckhoff n'a pas tremblé, Braisaz onzième

COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE DE RUHPOLDING (ALLEMAGNE)

Classement final (10km) – Dimanche 19 janvier 2020

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 34'08"7 (1 faute)

2- Paulina Fialkova (SLQ) à 46"3 (2)

3- Hanna Oeberg (SUE) à 55"1 (2)

4- Johanna Skottheim (SUE) à 57"3 (1)

5- Linn Persson (SUE) à 1'02"6 (1)

6- Denise Herrmann (ALL) à 1'11"8 (3)

7- Monika Hojnisz-Starega (POL) à 1'12"1 (2)

8- Vita Semerenko (UKR) à 1'13"1 (0)

9- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 1'38"5 (3)

10- Susan Dunklee (USA) à 1'39"7 (3)

11- Justine Braisaz (FRA) à 1’39″8 (5)

...

23- Julia Simon (FRA) à 2'25"5 (6)

36- Chloé Chevalier (FRA) à 3’11"5 (2)

42- Anaïs Bescond (FRA) à 3'34 (6)

...