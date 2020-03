Poursuite de Kontiolahti (F) : Grande première pour Simon !

Les premiers mots, l'émotion et les larmes de Julia Simon. Bravo pour cette belle victoire ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/pAYHBP6BX5

Simon a pris la tête au dernier tir



La Française remporte la première victoire de sa carrière en individuel. Extraordinaire au tir (2 tours de pénalités et un 5/5 sur le dernier tir), elle termine devant Selina Gasparin et Lisa Vittozzi.



COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement final (10km) - Samedi 14 mars 2020

Julia Simon (FRA) en 30'43"5 (2 fautes)

Célia Aymonier (FRA) à 1'15" (5)

Anaïs Bescond (FRA) à 1'30"4 (3)

Justine Braisaz (FRA) à 1'44"8 (6)

Chloé Chevalier (FRA) à 2'33"8 (6)

Caroline Colombo (FRA) à 4'00"5 (7)

La saison se termine en apothéose pour l'équipe de France biathlon ! A Kontiolahti, en Finlande, pour la toute dernière course de l'exercice 2019-20, Julia Simon a offert à la délégation française un 51eme podium en Coupe du Monde cette saison, et surtout, une quinzième victoire ! La biathlète de 23 ans a signé la première victoire individuelle de sa carrière en Coupe du Monde, à l'occasion de la poursuite., auteures de quatre fautes chacune.Julia Simon pointait à la quatrième place à l'issue du premier tir (à 35 secondes de Franziska Preuss, qui terminera neuvième), puis troisième à l'issue du deuxième tir où elle a commis sa première faute (à 24 secondes de Marketa Davidova, qui terminera huitième), puis deuxième à l'issue du troisième tir où elle a commis sa dernière faute (à cinq secondes et demie de Tiril Eckhoff, qui terminera neuvième), et a pris la tête à l'issue du dernier tir. Sortie du pas de tir avec 30 secondes d'avance sur Vittozzi et 37 sur Gasparin,L'équipe de France féminine, qui était passée à côté de ses Mondiaux, termine donc sur une bonne note ! Dorothea Wierer, onzième de cette poursuite, décroche le gros globe de cristal, devant Tiril Eckhoff, qui a annoncé qu'elle prenait sa retraite, et Denise Herrmann. La première Française, Julia Simon, termine huitième.

2- Selina Gasparin (SUI) à 17"3 (4)
3- Lisa Vittozzi (ITA) à 20"9 (4)
4- Kaisa Mäkäräinen (FIN) à 28"2 (4)
5- Monika Hojnisz-Starega (POL) à 39"8 (2)
6- Mona Brorsson (SUE) à 42"8 (1)
7- Johanna Skottheim (SUE) à 44"4 (1)
8- Marketa Davidova (RTC) à 50"8 (5)
9- Franziska Preuss (ALL) à 56"7 (5)
10- Tiril Eckhoff (NOR) à 57"2

14-
17-
21-
34-
45-