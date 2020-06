Podolski, Copa América, Compagnoni : Les 4 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

2016 : Les USA accueillent leur première Copa América



Début de la 45ème édition de la Copa América, qui se déroule jusqu’au 26 juin 2016. À l’occasion du centenaire de la CONMEBOL et de la Copa America, la compétition est organisée aux États-Unis pour la toute première fois. Le Chili remportera son deuxième titre en dominant l'Argentine en finale (0-0, 4 t.a.b. à 2).

Naissance

Deborah Compagnoni (ski alpin) née en 1970



Triple championne olympique et triple championne du monde, Deborah Compagnoni est la première skieuse à avoir remporté trois médailles d’or lors de trois olympiades différentes (Super-G à Albertville 1992, Géant à Lillehammer 1994 et à Nagano en 1998).



Lukas Podolski (football) né en 1985



Ayant évolué dans plusieurs clubs européens prestigieux tout au long de sa carrière (Bayern Munich, Arsenal, Inter Milan, Galatasaray), Lukas Podolski fut l'un des maillons essentiels de l'équipe nationale d'Allemagne pendant plus de dix ans. Sélectionné pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, l’attaquant d’origine polonaise s’est distingué en inscrivant 3 buts durant la compétition. Il est nommé meilleur jeune joueur de la compétition devant les futurs Ballons d’Or Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. En 2014, Podolski et la Nationalmannschaf s’envolent pour le Brésil afin d’y disputer la Coupe du Monde 2014. Il joue deux matchs de poule et devient le 13 juillet champion du monde sans avoir pris part aux matchs à élimination directe. Avec 49 buts en 130 matchs sous le maillot allemand, Lukas Podoski est le quatrième meilleur buteur de l’histoire de la sélection allemande.

Décès

Lennart Johansson (football) décédé en 2019



Président de l’UEFA du 19 avril 1990 jusqu’au 26 janvier 2007, le mandat de Lennart Johansson coïncide avec de grands changements dans le football européen. Sous sa présidence, la Coupe d’Europe des clubs champions est remplacée par la Ligue des Champions dès 1992. En 1996, le Championnat d’Europe des nations passe de 8 à 16 équipes. En janvier 2007, le Suédois perd son duel face à Michel Platini et cède sa place de président de l’UEFA à l’issue d’un vote serré (27 votes contre 23).