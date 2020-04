Perpignan, Matuidi, Enault : Les 9 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

2011 : Perpignan traverse les Pyrénées



Ce sont près de 50 000 spectateurs qui s’amassent dans les tribunes du stade Montjuic de Barcelone où l’USAP délocalise son 1/4 de finale de H Cup face au RC Toulon (victoire 29-25 pour Perpignan). Cinq ans plus tard, c’est la finale du Top 14 qui sera délocalisée à Barcelone, mais cette fois-ci au Camp Nou.

Naissances :

Blaise Matuidi (football) né en 1987



Blaise Matuidi fait partie de l’équipe de France de football victorieuse de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Maillon essentiel dans le 11 de Didier Deschamps, Matuidi a su se rendre indispensable au fil des années grâce à son profil de travailleur de l’ombre. Après 295 matchs sous le maillot du PSG, il a décidé de rejoindre la Juventus Turin à l’été 2017.



Jean-Marie Balestre (dirigeant sportif automobile) décédé en 2008



Dirigeant sportif français, Jean-Marie Balestre fut notamment le fondateur et le président de la Fédération internationale du sport automobile (FISA) de 1978 à 1991. Dans les années 1980, il était considéré comme l’homme le plus puissant de la Formule 1.

Décès :

Gérard Enault (dirigeant football) décédé en 2012



Gérard Enault est un haut fonctionnaire français, ancien directeur général de la Fédération française de football. Il fut en poste à la FFF de 1992 à 2005. Durant son mandat, l’équipe de France a connu son âge d’or avec la victoire à la Coupe du Monde 1998 et lors de l’Euro 2000.