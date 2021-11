Pentathlon moderne : Une consultation lancée après l'officialisation du retrait de l'équitation après Paris 2024

UIPM has opened a consultation process to identify a suitable replacement for #Riding in the Olympic sport of #ModernPentathlon.

Read the Press release 👉 https://t.co/zhTXTiGPSZ pic.twitter.com/l2TaFimdJJ



— UIPM - World Pentathlon (@WorldPentathlon) November 4, 2021

Des consignes strictes pour identifier la nouvelle discipline

Cette fois, c’est officiel. Après les Jeux Olympiques organisés à Paris en 2024, l’équitation n’aura plus droit de cité parmi les épreuves faisant partie du pentathlon moderne. Alors que le quotidien britannique The Guardian avait annoncé ce mardi qu’un vote du Bureau Exécutif de l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) avait validé le retrait de l’équitation, un communiqué publié ce jeudi a confirmé l’information. « Le Bureau Exécutif s’est réuni par visioconférence le 31 octobre et a entériné la recommandation émise par la Commission d’Innovation selon laquelle l’équitation doit être remplacée par une autre discipline qui améliore la popularité et la crédibilité du pentathlon moderne tout en préservant son statut de défi sportif physique et mental ultime, comme envisagé par le Baron Pierre de Coubertin, le fondateur des Jeux Olympiques de l’ère moderne », annonce l’UIPM dans son communiqué, qui précise que cette décision a été officiellement communiquée ce jeudi aux fédérations nationales ainsi qu’aux différents comités concernés.Toutefois, alors que le cyclisme a été présenté comme candidat à une entrée dans le giron du pentathlon moderne, l’UIPM a souhaité lancer une consultation dont le but est d’« identifier une épreuve de remplacement appropriée pour l’équitation dans le sport olympique du pentathlon moderne ». Les athlètes, les entraîneurs, les médias ainsi que les partenaires pourront s’exprimer durant cette période de réflexion mais l’UIPM a d’ores-et-déjà balisé le terrain. Cette nouvelle épreuve devra « suivre le récit de Coubertin concernant l’athlète le plus complet » mais également s’intégrer parfaitement dans le nouveau format ramassé en 90 minutes qui sera lancé à temps pour Paris 2024 et ne pas être une charge financière supplémentaire pour les athlètes tout en s’adaptant à leurs qualités. « A de nombreuses reprises durant les dernières décennies, notre sport a su évoluer pour se rapprocher des demandes changeantes du monde moderne, a confié Klaus Schormann, président de l’UIPM dans un communiqué. Cette évolution a créé plus d’intérêt de la part des jeunes athlètes et des familles. Nous pouvons être fiers de ce que notre famille mondiale a pu réussir et, désormais, le temps est venu d’être une nouvelle fois courageux et ambitieux en suivant la recommandation forte de notre Commission d’Innovation. » Une évolution qui prendra du temps mais qui pourrait relancer la discipline.