Pentathlon moderne : L'équitation pourrait être remplacée par une course d'obstacles

Les pentathlètes ont sollicité Thomas Bach

Quelle sera la formule du pentathlon moderne après Paris 2024 ? Après le tollé suscité par des incidents l’été dernier à Tokyo mais également la volonté de rendre la discipline plus attractive auprès du public, l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) a annoncé en novembre dernier le retrait de l’épreuve d’équitation à l’issue des prochains Jeux d’été puis la mise en place d’un groupe de travail pour désigner l’épreuve la plus à même de compléter le programme de la discipline. Une réflexion qui a été une réponse à la fronde menée par plusieurs athlètes contre cette décision. Si, dans un premier temps, l’idée d’ajouter une épreuve de cyclisme a été envisagée, provoquant l’inquiétude de la Fédération Internationale de triathlon, la donne serait finalement tout autre. En effet, selon les informations du quotidien britannique The Guardian, une décision pourrait être prise prochainement afin d’opter pour une course d’obstacle afin de remplacer l’équitation.Mais, quel que soit le choix effectué par les dirigeants de l’UIPM, ils doivent se préparer à une bataille avec les principaux acteurs de la discipline. En effet, un groupement de pentathlètes s’est fendu d’une lettre destinée au président du Comité International Olympique (CIO) Thomas Bach afin de mettre en lumière ce qu’ils présentent comme un refus d’entendre la volonté des sportifs. « Le CIO a clairement exprimé son attente vis-à-vis de la place des athlètes dans le processus de réflexion et de consultation concernant le choix d’une cinquième discipline. Ça n’a pas été le cas, dénonce dans cette lettre le groupe d’athlètes. Au mieux, le processus de consultation mis en place par l’UIPM a été illusoire et, sans doute, destiné à donner toute légitimité à un résultat prédéterminé. Il est évident que les représentants des athlètes ont été privé de toute participation significative. » Si le plan visant à intégrer un course d’obstacle au pentathlon moderne devait être validé, l’UIPM serait prête à nouer un partenariat avec la Fédération Internationale des Sports d’Obstacles afin de le mettre en place en amont de Los Angeles 2028.