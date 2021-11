Pentathlon moderne : Des athlètes opposés à la volonté de l'UIPM de retirer l'équitation

A letter to all the National Federation of the Pentathlon world, asking them to support their athletes #pentathlonunited #savepentathlon #modernpentathlon #savethehorses pic.twitter.com/RwCIo62SHb

— Pentathlon United (@PentUnited) November 22, 2021

Les athlètes demandent à être entendus par l’UIPM

Il y a du rififi dans le petit monde du pentathlon moderne ! Le 4 novembre dernier, l’Union Internationale de Pentathlon Moderne (UIPM) a mis fin aux rumeurs et confirmé son intention de retirer l’équitation du programme de l’épreuve après les prochains Jeux de Paris en 2024. Si l’incident de Tokyo concernant l’Allemande Annika Schleu et son entraîneur Kim Raisner a pu peser dans la balance, l’UIPM a justifié sa décision par la volonté d’ouvrir la discipline au plus grand nombre, les coûts et la pratique de l’équitation étant vus comme un frein au développement du pentathlon moderne. Mais, alors que l’Assemblée Générale de l’UIPM doit valider de manière définitive cette révolution à moyen terme, un groupe d’athlètes baptisé « Pentathlon United », dont le porte-parole est la médaillée de bronze à Sydney en 2000 Kate Allenby, a fait part de son opposition à cette mesure.Pour faire passer leur message, ces athlètes se sont fendus d’une lettre transmise aux fédérations nationales dans laquelle les dirigeants actuels de l’UIPM sont critiqués. « Nous prenons la décision inhabituelle d'écrire directement à chacun d'entre vous, en raison des circonstances extraordinaires dans lesquelles notre sport a été placé par la direction actuelle de l’UIPM, est-il déclaré dans cette lettre. Il n'est pas surprenant que des milliers de pentathlètes du monde entier se soient joints à un mouvement de protestation visant l'attitude de l'UIPM qui a tenté de faire passer en force une décision d'une telle ampleur, sans débat ni discussion appropriés. » La suite de cette missive demande aux fédérations nationales de « consulter ses communautés d’athlètes » mais également de « voter ‘non’ » à la motion demandant le retrait de l’équitation une fois passés les JO de Paris en 2024. A cela s’ajoute la demande d’une motion de défiance à l’encontre du président Klaus Schormann et de toute la classe dirigeante de l’UIPM. Une mobilisation qui pourrait toutefois arriver trop tardivement pour changer la donne.