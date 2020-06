Payet, Tony Parker, Jack Johnson : Les 10 juin qui ont marqué l’histoire du sport

Événements

1998 : Ouverture du mondial 98

Début de la XVIe Coupe du monde de football qui a lieu en France. Pour le match d’ouverture, le Brésil se défait de l’Écosse sur le score de 2 buts à 1.

2016 : Payet délivre les Bleus

Dans le match d’ouverture de l’Euro 2016 opposant la France à la Roumanie, Dimitri Payet délivre tout un pays en inscrivant un but magnifique à la 89ème minute, qui permet à la France de bien démarrer sa compétition avec cette victoire 2 buts à 1.

2019 : Clap de fin pour Tony Parker

Après vingt saisons professionnelles, dont dix-huit en NBA, Tony Parker met un terme à sa carrière à l’âge de 37 ans.

Naissance

Carlo Ancelotti (football) né en 1959

Après avoir débuté sa carrière à Parme, Carlo Ancelotti s’épanouit à l’AS Rome, où il porte le brassard de capitaine et remporte un titre de champion d’Italie et quatre coupes nationales. Parti à l’AC Milan, il remporte en cinq ans deux nouveaux scudetti (championnats de Serie A) et deux coupes d’Europe. Appelé à vingt-six reprises en sélection italienne, il participe à l’Euro 88 et à la Coupe du monde 1990, terminée à la troisième place. Devenu entraîneur, il dirige successivement la Reggiana, Parme et la Juventus, avant d’être recruté en 2001 par l’AC Milan, avec lequel il connaît de grands succès : il remporte le championnat en 2004, mais surtout la Ligue des champions à deux reprises (en 2003 et en 2007). Il devient ainsi le sixième footballeur à remporter la C1 comme joueur puis comme entraîneur. De 2009 à 2011, il entraîne le club anglais de Chelsea, où il remporte dès sa première saison un historique doublé Coupe-Championnat. Il est le second coach non britannique, après Arsène Wenger, à réaliser cette performance. Après un passage au Paris Saint-Germain ponctué d’un titre de champion de France, il devient en juin 2013 l’entraîneur du Real Madrid où il remporte notamment « La Décima » (dixième Ligue des Champions du club espagnol) après une victoire 4-1 en finale face à l’Atletico Madrid. Après des passages au Bayern Munich et au Napoli, Carlo Ancelotti est depuis le 21 décembre 2019 l’entraîneur d’Everton.

Décès

Jack Johnson (boxe) décédé en 1946

Surnommé « le géant de Galveston », Jack Johnson fut le 1er champion du monde de boxe en catégorie poids lourds. Le 26 décembre 1908, Johnson devient champion du monde après sa victoire par K-O face au Canadien Tonny Burns. En 1910, il participe au combat du siècle face au boxeur américain James J. Jeffries. Ce dernier est toujours invaincu et annonce même : « Je vais combattre dans le seul but de prouver qu’un homme blanc est meilleur qu’un nègre ». Le combat a lieu le 4 juillet 1910, devant une foule plus qu’hostile qui n’hésite pas à entonner des chants racistes, et Jack Johnson remporte le combat à la suite de l’abandon de Jeffries lors de la 15ème reprise. Il décède dans un accident de la route le 10 juin 1946. Le 4 mai 2018, le président Donald Trump le gracie à titre posthume.