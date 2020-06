Pavard, Ronaldo, Michael Phelps : Les 30 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements



🗳️ #WorldCupAtHome | Vous avez élu la demi-volée parfaite de Benjamin Pavard comme "Moment du Match" dans notre sondage sur 🇫🇷🆚🇦🇷 à Russie 2018.



📺 Vous avez manqué le match ?

Séance de rattrapage gratuite et en intégralité 👇https://t.co/Ddx90lpLyG pic.twitter.com/YGlN44sJIS

— Coupe du Monde 🏆 (@fifaworldcup_fr) April 12, 2020

Auteur d’un doublé en finale face à l’Allemagne (2-0), Ronaldo permet au Brésil de remporter sa cinquième Coupe du monde.Lors du huitième de finale de la coupe du monde 2018, la France vient à bout de l’Argentine sur le score de 4 buts à 3. Ce match est marqué par la performance de Kyllian Mbappé, auteur d’un doublé, et par le but somptueux de Benjamin Pavard, élu plus beau but de la compétition.(cyclisme) né en 1979Professionnel de 2000 à 2018, Sylvain Chavanel été champion de France de cyclisme sur route en 2011, six fois championn de France du contre-la-montre, en 2005, 2006, 2008, 2012, 2013 et 2014, vainqueur du Grand Prix de Plouay en 2014 et a remporté trois étapes du Tour de France, en 2008 et 2010. Il a également porté le maillot jaune en tant que leader du Tour en 2010 et a remporté plusieurs titres de champion de France sur piste. Il détient le record de participations au Tour de France avec 18 départs consécutifs entre 2001 et 2018.(natation) né en 1986Sportif le plus titré et le plus médaillé de l’histoire des Jeux olympiques, avec 28 médailles, dont 23 en or, entre 2004 et 2016, Michael Phelps est également le nageur le plus titré de l’histoire des championnats du monde de natation en grand bassin, avec 26 médailles d’or remportées entre 2001 et 2011. Il est l’actuel détenteur des records du monde du et 4 × 100 m nage libre.