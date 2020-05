Paul Gascoigne, Pat Cash, Zinedine Zidane : Les 27 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

2006 : Le dernier match de Zizou en France



Le match amical France-Mexique, qui a lieu au Stade de France, est le dernier match de la carrière de Zinedine Zidane disputé sur le territoire français.

Naissances

Pat Cash (tennis) né en 1965



Pat Cash compte sept victoires en tournois entre 1982 et 1990 dont le tournoi de Wimbledon en 1987. En Coupe Davis, il fut l’un des artisans des victoires de l'Australie en 1983 et 1986.



Paul Gascoigne (football) né en 1967



Jouant au poste de milieu de terrain offensif dans différents clubs européens (Lazio Rome, Tottenham,Glasgow Rangers, Everton), Paul Gascoigne fait partie du Hall Of Fame des Glasgow Rangers. Sélectionné à 57 reprises en équipe d'Angleterre de football avec laquelle il participe à la Coupe du monde de football de 1990 et à l'Euro 1996, Paul Gascoigne a inscrit 10 buts sous le maillot des Three Lions. Malgré un parcours honorable, la carrière de « Gaza » est en partie gâchée par un caractère fantasque et un problème récurrent avec l’alcool.

Décès

Robert Parienté (journaliste sportif) décédé en 2006



Le directeur de la rédaction de L’Équipe de 1980 à 1986 et directeur général adjoint de 1986 à 1993, Robert Parienté a notamment signé une enquête sur l'athlète noir américain Jesse Owens. En 1992, il commente les épreuves d’athlétisme lors des Jeux Olympiques de Barcelone pour la chaîne Canal +.