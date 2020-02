Patinage artistique/Sarah Abitbol : « Ça me dégoûte »

.@Abitbol_sarah réagit aux propos de la ministre des Sports Roxana Maracineanu qui demande la démission de Didier Gailhaguet, président de la FFSG #TPMP pic.twitter.com/oMz9urMlWk

« Je salue le discours de la ministre des Sports. Monsieur Gailhaguet ne prend pas la mesure ce qu’il se passe. Marie-George Buffet (ancienne ministre des Sports, ndlr) avait écarté cet homme (Gilles Beyer, l’homme qu’elle accuse de l’avoir violée, ndlr) et il a été réintégré. Monsieur Gailhaguet était au courant, car il a reçu des lettres à l’époque, disant que cet homme était dangereux et qu’il fallait l’éloigner des mineurs. Par quelle porte est-il revenu ?(après avoir vu la réaction de Gailhaguet à la sortie du ministère) Je suis au bout du rouleau… Ca me dégoûte, ça n’a aucun sens. Il ne m’a jamais appelé, mais ça, on a l’habitude, car même quand je me suis rompu le tendon d’Achille à la veille des JO de Salt Lake City, je n’ai pas reçu un seul coup de fil de la Fédération, donc ce n’est pas aujourd’hui qu’ils vont m’appeler. »« Je pense que Didier Gailhaguet n’a pas vu arriver la vague, il n’a pas eu le temps de se préparer. On connait tous Didier depuis plus de 35 ans. On a eu plein de clashs ensemble mais on s’est battu aussi pour faire briller notre sport. Aujourd’hui, il faut qu’il admette qu’il ne va pas pouvoir rester et qu’il faut qu’il prépare la suite du patinage. Il faut faire une refonte générale de la Fédération. »