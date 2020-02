Patinage artistique – Violences sexuelles : Didier Gailhaguet démissionne !

« Si je suis celui qui doit démissionner parce que c’est le seul moyen de débloquer la situation, bien sûr que je le ferai », avait déclaré Didier Gailhaguet jeudi sur France 5. Deux jours plus tard, le président quasi-inamovible de la Fédération française des Sports de glace (depuis 1998, après une pause de 2004 à 2007) a annoncé qu’il démissionnait de son poste, après le conseil fédéral qui s’est réuni dans la matinée. « Dans le souci de pur apaisement, j'ai pris avec philosophie, avec dignité mais sans amertume aucune devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner de mon poste », a déclaré devant les journalistes le dirigeant de 66 ans. Sans oublier d’adresser un petit tacle à la ministre des Sports Roxana Maracineanu, qui lui avait demandé de démissionner après l’avoir rencontré lundi dernier : « Devant la dictature ministérielle et la menace un peu honteuse d'un retrait de l'agrément, pas un seul instant il ne m'est venu à l'idée de pouvoir être un frein à ma fédération que j'ai reconstruite patiemment depuis près de quinze ans. Il est temps devant l'onde de choc de passer à une autre séquence, celle de l'apaisement », a déclaré Didier Gailhaguet, qui avait déjà jugé la ministre « moralisatrice » lors de sa conférence de presse de mercredi dernier.



Plus d’infos à venir…