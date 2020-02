Patinage artistique : Maracineanu demande à Gailhaguet de démissionner

Didier Gailhaguet va-t-il quitter son poste de président de la Fédération des sports de glace ? C’est en tout cas ce que lui a demandé la ministre des Sports Roxana Maracineanu, après l’avoir reçu ce lundi, suite aux révélations sur les violences sexuelles dans le patinage artistique. « Les nombreux témoignages et enquêtes parus dans la presse avancent des faits d'une gravité exceptionnelle ayant cours dans le milieu du patinage artistique. Le nombre de faits et leur étalement dans le temps illustrent qu'au-delà des personnes citées, un dysfonctionnement général existe dans la FFSG. (...) Le président ne peut se dédouaner de sa responsabilité morale et personnelle. Je lui ai donc demandé d'assumer toutes ses responsabilités et démissionner du poste », a expliqué la ministre, qui a également précisé qu'elle engageait dès « aujourd'hui la procédure de retrait de la délégation à cette fédération. La FFSG a 15 jours pour produire les éléments justificatifs aux observations qui seront formulées par le ministère ».

Gailhaguet : "La ministre ne m'a pas écouté"



Quelques minutes après la ministre, c'est Didier Gailhaguet qui a pris la parole devant le ministère, et il n'a pas mâché ses mots : « C’est une onde de choc qui n’a pas traversé que les sports de glace, mais le sport français dans son ensemble, et j’avais souhaité réserver ma première déclaration à Madame la ministre de tutelle. Je le regrette, car elle ne m’a pas écoutée, et surtout elle ne m’a pas entendue. Toutes ses décisions étaient déjà prises d’avance, je le regrette bien évidemment. » Didier Gailhaguet (66 ans) est président de la FFSG depuis 1998, avec une pause entre 2004 et 2007, lorsque son ancien vice-président Norbert Tourne, qui s’était présenté contre lui, l'avait battu. La semaine dernière, la sortie du livre de l’ancienne patineuse Sarah Abitbol (44 ans), qui révélait avoir été violée à l’âge de 15 ans par son ancien entraîneur Gilles Beyer avait fait grand bruit. Elle accusait notamment Gailhaguet d’avoir couvert ces terribles agissements. D’anciens sportifs avaient également lancé une pétition demandant sa démission. Mais c’est désormais la ministre qui en fait la demande formelle.