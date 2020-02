Patinage artistique : L’attitude de Didier Gailhaguet laisse Roxana Maracineanu perplexe

⛸️ «Je reste sans voix devant ce monsieur que j’ai rencontré pendant une heure(…), il me semble jamais ne l’avoir entendu qu’il avait envie d’écouter, d’entendre les victimes.»

💬 @RoxaMaracineanu, Ministre des Sports, à propos de @DGailhaguet



▶ #les4V @France2tv pic.twitter.com/ZRILvTdlxi



— Info France 2 (@infofrance2) February 5, 2020

Menace à l’encontre de la FFSG confirmée par Roxana Maracineanu

Le torchon brûle plus que jamais entre Roxana Maracineanu et Didier Gailhaguet. Alors que le président de la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) est resté sur la même ligne à l’issue du Bureau Exécutif de l’institution, duquel quatre membres ont démissionné, le Ministre des Sports s’est exprimé sur le sujet dans l’émission « Les 4 Vérités » ce mercredi sur France 2. Et on ne peut pas dire que l’attitude du président de la FFSG convienne à la membre du gouvernement. « Je reste un peu sans voix devant ce monsieur que j'ai rencontré pendant une heure il y a deux jours et qui a passé la moitié du temps à se défendre, a confié Roxana Maracineanu. A aucun moment, il n'a dit devant moi quelle était sa vision par rapport à cette problématique qui touche sa fédération. Il faut qu'on voie aujourd'hui comment répondre à ce fléau. Si ce monsieur est plus intéressé par son poste, ça me paraît juste hallucinant. »Lors de cet entretien, visiblement sous haute tension, Roxana Maracineanu a demandé à Didier Gailhaguet de quitter son poste de président de la FFSG mais également menacé cette dernière de lui retirer sa délégation ministérielle. En résumé, si Didier Gailhaguet devait rester à son poste, la FFSG ne serait à terme plus reconnue comme la fédération en charge des disciplines que sont le patinage artistique, le short track, le patinage de vitesse, le curling, le bobsleigh, la luge et le skeleton. Le Ministre des Sports a confirmé sans prendre de gants que la menace était réelle. « Entamer cette procédure de retrait de délégation, c'est aussi contrer ce comportement, a tonné Roxana Maracineanu. S'il a envie de rester à la tête de cette association qu'est aujourd'hui la Fédération Française des Sports de Glace, qu'il le fasse, mais ce ne sera plus la future fédération des sports de glace. » Des menaces qui, jusqu’à présent, n’ont pas fait ciller Didier Gailhaguet, dont la sortie médiatique prévue ce mercredi est attendue à plus d’un titre.