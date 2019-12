Patinage artistique - Finale du Grand Prix (danse) : Padakis et Cizeron s'imposent

Danse sur glace: Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron remportent la finale du Grand Prix à Turin.

Et un nouveau trophée pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron. Déjà victorieux de l'épreuve en 2017,le couple français a ajouté son nom pour la deuxième fois au palmarès de la finale du Grand Prix ISU en ne laissant aucune chance à leurs concurrents samedi à Turin en danse sur glace. Immenses favoris de cette finale, les quadruples champions du monde occupaient déjà la tête à l'issue de la danse rythmique de vendredi en dépit d'une erreur, Gabriella Papadakis ayant perdu légèrement l'équilibre en milieu de programme, ils ont confirmé leur domination samedi en ajoutant 136,02 points à leur compteur à l'issue d'une danse libre de toute beauté et sans le moindre accroc cette fois.Pour un total final de 219,85 points qui a permis au duo auvergnat, absent l'année dernière, de devancer au classement final les Américains Madison Chock et Evan Bates (210,68 points) et leurs compatriotes Madison Hubbell et Zachary Donohue (207,93 points). L'année dernière, Hubbell et Donohue l'avaient emporté. Mais l'infernal tandem français n'était pas là. Quand il est là, il rafle les titres et ne laisse aucune miette à ses concurrents.