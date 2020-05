Parker, Prost, Kubala : Les 17 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1987 : Prost égale Stewart



En remportant le Grand Prix de Belgique, Alain Prost, sur une McLaren-TAG, remporte la 27e victoire de sa carrière, égalant le record du nombre de succès détenu depuis 1973 par Jackie Stewart.



2006 : Le Stade de France épicentre du football européen



Le 17 mai 2006, le Stade de France accueille pour la seconde fois de son histoire la finale de la Ligue des Champions. Ce jour-là, le FC Barcelone l’emporte 2 buts à 1 face à Arsenal. C’est à ce jour, la dernière finale européenne disputée dans la capitale française.

Naissance

Tony Parker (basket) né en 1982



Considéré comme le plus grand basketteur français de l’histoire, Tony Parker intègre la NBA et les San Antonio Spurs en 2001. Au sein de la ligue américaine, le français remporte 4 titres de champion de NBA et est élu MVP des finales en 2007. Durant sa carrière, le meneur est sélectionné à six reprises pour le All-Star Game. Avec l’équipe de France, Tony Parker remporte l’Euro 2013.

Décès

László Kubala (football) décédé en 2002



Sélectionné en équipe de Tchécoslovaquie, de Hongrie puis d'Espagne, Kubala est l’un des rares footballeurs à avoir porté le maillot de trois équipes nationales. Il est, avec 194 buts en 256 matchs, le troisième meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone en matchs officiels derrière Lionel Messi et César Rodríguez.