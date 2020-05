Panis, Garnett, Forlan : Les 19 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1996 : Panis, prince de Monaco

Lors du Grand Prix de Monaco 1996, le pilote français Olivier Panis réalise la course de sa vie. Qualifié dans la seconde moitié de la grille, Panis livre sur une piste humide une course pleine d’attaque. Il déborde de nombreux concurrents et profite également de l'hécatombe parmi les favoris pour aller décrocher une victoire historique, la première de l'écurie Ligier depuis quinze ans. Il s’agit à ce jour de la dernière victoire d’un pilote français lors d’un Grand Prix de Formule 1.

Naissances

Décès

Pour la seconde finale de Coupe de l’UEFA de son histoire, l’Olympique de Marseille s’incline (2-0) face au FC Valence. Le match est marqué par l’expulsion de Fabien Barthez à la 45eme minute.(basket) né en 1976Kevin Garnett est le premier joueur à entrer directement en NBA depuis le lycée sans passer par l’université en deux décennies. L’Américain évolue en NBA de 1995 à 2016. « The Big Ticket » passe une bonne partie de sa carrière sous le maillot des Minnesota Timberwolves. En 2004, Garnett mène les Wolves à la finale de la Conférence Est et remporte par la même occasion le titre de MVP de la saison. Après douze saisons dans le Minnesota, Kevin Garnett rejoint les Boston Celtics en 2007 afin de former un « big three » avec Ray Allen et Paul Pierce. Les trois hommes mènent les Celtics au titre de champion NBA en 2008. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire, Garnett fut sélectionné à quinze reprises pour le All-Star Game.(football) né en 1979Durant sa carrière, l’attaquant uruguayen a évolué dans des clubs tels que Manchester United, Villarreal, l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan. En 2010, Forlan inscrit deux buts et est élu homme du match lors de la victoire de l'Atlético de Madrid en finale de la Ligue Europa face à Fulham (2-1). Quelques semaines plus tard, il permet à la sélection uruguayenne de se hisser jusqu’en demi-finale de la Coupe du Monde 2010. Auteur de cinq buts durant le mondial brésilien, Forlan est élu joueur du tournoi. Un an plus tard, Forlan remporte la Copa America 2011 avec l’Uruguay. À ce jour, Forlan est le troisième troisième meilleur buteur de la sélection uruguayenne, derrière Luis Suarez et Edinson Cavani.(aviron) décédée en 1957Co-fondatrice et présidente de la Fédération des Sociétés Féminines Sportives de France, Alice Millat est aussi reconnue comme l’une des plus grandes militantes du combat pour la reconnaissance du sport féminin au niveau international. L’ancienne rameuse a milité pendant des années pour l’intégration des épreuves d’athlétisme pour les femmes aux Jeux Olympiques. En 1928, pour la première fois, des Jeux Olympiques accueillent des épreuves féminines d’athlétisme. Lors de ces JO, Alice Millat devient la première femme juge lors des épreuves masculines d’athlétisme.