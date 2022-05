Omnisports : Amélie Oudéa-Castéra nommée ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques

"AOC" a travaillé pour Axa, Carrefour ou encore Paris 2024 avant la FFT

Une ancienne tenniswoman succède à une ancienne nageuse ! Amélie Oudéa-Castéra est la nouvelle ministre des Sports et prend donc la succession de Roxana Maracineanu, qui était en poste depuis juillet 2020. Après plusieurs jours d'attente, le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler a dévoilé la composition du gouvernement d'Elizabeth Borne ce vendredi à 16h15, et comme les rumeurs l'annonçaient depuis quelques temps,Agée de 44 ans, la Parisienne occupait la poste de directrice générale de la Fédération française de tennis depuis mars 2021, suite à l'élection de Gilles Moretton à la tête de la FFT.Amélie Oudéa-Castéra a brillé chez les jeunes en tennis, remportant notamment le prestigieux Orange Bowl en 1992, à 14 ans. Elle a également été championne de France et demi-finaliste de l'US Open, de Roland-Garros et de Wimbledon chez les juniors en 1993 et 1994. Mais le passage chez les seniors a été plus compliqué, avec une 251eme place mondiale comme meilleur classement et une carrière professionnelle finalement arrêtée dès l'âge de 18 ans.Mariée à Frédéric Oudéa, PDG de la Société générale, et mère de trois enfants, Amélie Oudéa-Castéra a travaillé à la cour des comptes, puis au sein du groupe spécialisé dans les assurances Axa, puis elle a été administratrice du groupe Carrefour et présidente du Comité d'audit de Paris 2024 jusqu'en 2019. A deux jours du coup d'envoi de Roland-Garros, la FFT perd donc sa directrice générale, qui sera présente dès ce lundi à l'Elysée pour le premier Conseil des Ministres du deuxième mandat d'Emmanuel Macron.