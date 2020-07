Omnisport : Un avion spécialement affrété pour les Colombiens dimanche

C’est un avion très spécial, baptisé « le Vol du Sport – Fierté de la Colombie », de la compagnie Avianca, qui décollera ce dimanche de Bogota, la capitale de la Colombie, destination Madrid. A son bord, 150 sportifs colombiens, qui vont rejoindre l’Europe. Le pays d’Amérique du Sud a interdit les voyages commerciaux vers et à partir de la Colombie jusqu’au mois de septembre, afin de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus, qui a touché 165 169 Colombiens et en a tué 5814, mais 150 athlètes quitteront le pays ce dimanche pour se rendre en Europe, grâce à ce vol spécial. « Grâce au travail mené par le gouvernement, nos athlètes seront en mesure de se rendre en Europe pour participer à des compétitions, ce qui est fondamental pour leur développement, qui a été affecté pendant la première partie de l’année par la pandémie de covid-19 », s’est félicité le ministre des Sports Ernesto Lucena Barrero.

Bernal et Quintana dans l'avion

Ces 150 passagers devront passer un test avant le vol, et ne seront pas soumis à la quatorzaine à leur arrivée dans la capitale espagnole. Parmi ces 150 sportifs, on retrouvera des footballeurs, des volleyeurs, des escrimeurs, des judokas, qui vont reprendre les compétitions en Europe, mais surtout des cyclistes, la saison World Tour reprenant le 1er août. Et non des moindres, puisque le vainqueur du Tour de France 2019 Egan Bernal (Ineos) sera sur ce vol, tout comme Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), le vainqueur du Giro 2014 et de la Vuelta 2016, qui se remet doucement d’une chute à l’entraînement.