Omnisport : Bach brigue un deuxième mandat

Elu président du Comité international olympique en septembre 2013, Thomas Bach va briguer un deuxième mandat l’année prochaine. Le dirigeant allemand, âgé de 66 ans, a annoncé ce vendredi à la fin de son discours prononcé à la 136eme session du Comité international olympique, à Lausanne (Suisse) qu’il était candidat à sa propre succession : « Si vous, membres du CIO, le souhaitez, je suis prêt à me présenter pour un second mandat en tant que président de l'organisation et à continuer à vous servir, vous et ce Mouvement olympique que nous chérissons tous tellement, pendant quatre ans encore », a-t-il déclaré.

Thomas Bach a priori seul candidat

Le successeur de Jacques Rogge, ancien champion olympique de fleuret par équipes (en 1976) sera, a priori, le seul candidat à la présidence du CIO. S’il est élu, ce sera pour quatre ans, soit jusqu'en 2025, car le mandat du président ne peut pas aller au-delà de douze ans, selon les statuts du CIO. D’ici sa probable réélection, Thomas Bach aura un gros dossier à gérer avec le report d’un an des Jeux Olympiques de Tokyo, et toutes les incertitudes (sanitaires, économiques, organisationnelles...) qui en découlent. Il présidera ensuite les Jeux Olympiques d’hiver de Pékin en 2022 et ceux d’été de Paris en 2024, avant de céder son fauteuil.