OM, Liverpool, Califano : Les 16 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2001 : Pluie de buts à Dortmund



Le Liverpool FC remporte la Coupe UEFA en s'imposant 5-4 en finale face au Deportivo Alavés. Ce soir-là, les spectateurs du Westfalenstadion de Dortmund ont assisté à la seconde finale européenne la plus prolifique de l’histoire derrière la finale de Ligue des Champions 1960, qui avait vu le Real Madrid l’emporter 7 buts à 3 face à l’Eintracht Francfort.



2018 : La marche était trop haute pour l’OM



Pour la troisième finale de Ligue Europa de son histoire, l’Olympique de Marseille s’incline 3 à 0 face à l’Atlético Madrid. Le match est marqué par la blessure de Dimitri Payet en première mi-temps et par le doublé inscrit par Antoine Griezmann.

Naissances

Christian Califano (rugby) né en 1972



Durant sa carrière, Christian Califano a évolué, entre autres, au Stade toulousain, aux Aukland Blues, au SU Agen et au Gloucester RFC. Avec le Stade Toulousain, « Cali » remporte six fois le titre de champion de France. Avec l’équipe de France, le pilier droit compte 72 sélections, il réalise le Grand Chelem en 1997 et 1998 et il dispute la finale de la Coupe du Monde en 1999. À la fin de sa carrière, Christian Califano se lance dans le sport automobile et participe à trois éditions du Dakar (2009, 2010 et 2011).

Décès

Caddy Cumings (baseball) décédé en 1924



William Arthur « Caddy » Cummings fut l’un des plus grands joueurs de baseball de la fin du XIXeme siècle. Il fut notamment connu pour avoir inventé le lancer en balle courbe. C’est en 1866 avec son équipe de jeunes basée à Brooklyn, les Fulton Hercules, que l’Américain utilise pour la première fois cette technique. Un an plus tard, une polémique éclate mettant en avant le côté antisportif des balles courbes. Mais après avoir livré son secret, de nombreux joueurs adoptèrent cette technique de lancer. En 1939, Caddy Cumings est intronisé au Baseball Hall of Fame.