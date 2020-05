OM, Fergie Time, Lionel Conacher : Les 26 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1993 : "À jamais les premiers"



L’Olympique de Marseille remporte la Ligue des Champions après son succès (1-0) face à l'AC Milan. Basile Boli, l’unique buteur de la rencontre, permet à l’OM de soulever le premier trophée européen de son histoire. À ce jour, Marseille est la première et la seule équipe du football français à avoir remporté la "Coupe aux grandes oreilles".



1999 : Un Fergie Time pour l’histoire



Mené 1-0 à la 90eme minute, Manchester United parvient à inscrire deux buts dans le temps additionnel et s’adjuge la deuxième Ligue des Champions de son histoire. Ce titre est la consécration ultime de la génération dorée des Red Devils porté par David Beckham, Paul Scholes ou encore Ryan Giggs.

Naissance

Luca Toni (football) né en 1977



Évoluant en Italie durant une bonne partie de sa carrière, Luca Toni a porté les couleurs des plus grands clubs de Serie A (Juventus, AS Rome, Fiorentina). À l’été 2007, l’attaquant italien quitte la "Botte" et s’engage en faveur du Bayern Munich. Auteur de 58 buts en 89 matchs en Allemagne, l'italien a formé avec Franck Ribéry l’un des duos les plus prolifiques de la Bundesliga. En 2006, Luca Toni fait partie de l’équipe d’Italie qui remporte la Coupe du Monde face à la France.

Décès

Lionel Conacher (multisport) décédé en 1954



Lionel Conacher est considéré comme le plus grand athlète canadien de l’histoire. Ainsi, il a pratiqué au niveau professionnel le hockey sur glace, le football canadien, le lacrosse, le baseball, la boxe et la lutte. Parmi les titres remportés par Conacher durant sa carrière, on retrouve par exemple : un titre de champion du Canada poids mi-lourds, deux Coupes Stanley et un titre de champion Triple A avec les Toronto Maple Leafs en baseball. En 1950, il est élu athlète canadien de la première moitié du siècle. Par la suite le titre de « sportif canadien de l’année » prend son nom. À la suite de son décès, Lionel Conacher est intronisé au Temple de la Renommée du Canada. Le 19 juin 1963, il fait son entrée dans celui du football canadien puis, en 1999, il rejoint le Temple de la Renommée de lacrosse. Enfin, en 1994, celui du hockey lui rend cet hommage. Toronto a rendu hommage à cette légende du sport canadien en apposant deux plaques dans la ville.