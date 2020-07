Ocean Race : La 14eme édition reportée d'un an

Départ reporté pour l'Ocean Race. Alors que la prochaine édition (la 14eme) de ce tour du monde en équipages et avec escales aurait dû avoir lieu initialement à l'automne prochain, les fans de voile qui attendaient cette compétition avec impatience devront finalement patienter un an de plus. En raison de la pandémie de Covid-19, les organisateurs de l'ex-Volvo Ocean Race ou ex-Whitbread n'ont en effet eu d'autre choix que de reporter le départ à l'automne 2022, ont annoncé les intéressés dans un communiqué ce jeudi. Le contexte sanitaire a en effet empêché les équipages engagés de se préparer correctement. C'est donc depuis Alicante (Espagne) en octobre 2022 que s'élanceront les bateaux, avec une arrivée non pas prévu à l'été 2022, comme on pouvait le penser à l'origine, mais en 2023, toujours à Gênes (Italie) en revanche. « Les équipes vainqueurs ont démontré qu'une vraie préparation était la clef du succès. Nous nous trouvons désormais dans une période sans précédent, et notre priorité première est d'être solidaire avec celles et ceux qui ont été et qui continuent d'être affectés par la pandémie » a indiqué le président de l'Ocean Race Richard Brisius dans le communiqué.

Les skippers Imoca n'en demandaient pas tant

Un report d'un an dont ne se plaindront pas les concurrents en lice dans la catégorie Imoca, celle des bateaux du Vendée Globe. Avec un départ désormais fixé au 8 novembre 2022, les équipages qui pensaient devoir faire l'impasse sur le rendez-vous pourront ainsi être de la partie. Dans L'Equipe, l'un des skippers dont le report fait l'affaire l'Allemand Boris Herrman de Team Malizia ne cache pas son bonheur de pouvoir participer alors qu'il pensait devoir renoncer. « Ces changements sont positifs, puisque cela signifie que l'Ocean Race devient une réelle possibilité en tant que nouveau challenge d'ici au Vendée Globe suivant, apprécie Herrman. C'est un événement d'un tout autre genre, plus international, en équipage, mais extrêmement intéressant pour moi en tant que marin. » L'Allemand ne croit pas si bien dire puisque l'Ocean Race fêtera lors de cette prochaine édition reportée d'un an le 50eme anniversaire de cette course mythique (la première édition s'était déroulée en 1973).