Nicolas Mas, Hidalgo, Joel Camargo : Les 23 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

À quelques semaines du début du Mondial 1978 en Argentine, Michel Hidalgo, le sélectionneur de l’équipe de France, est victime d’une tentative d’enlèvement. Alors que l’entraîneur se rend à la gare de Bordeaux Saint-Jean, dans le but rejoindre l’équipe de France à Paris, Hidalgo s’aperçoit qu’il est suivi. Une voiture l’oblige à s’arrêter sur le bas-côté. Trois hommes descendent et obligent Michel Hidalgo à s’éloigner de sa voiture. Une voiture détourne l’attention des agresseurs, c’est l’instant choisi par l’entraîneur pour passer à l’action. Avec énormément de sang-froid, il attrape l’homme armé, lui fait un croc-en-jambe et se saisit de la seule arme des malfrats, un pistolet à barillet de calibre 38. Cela surprend ses agresseurs, qui, voyant une voiture et un camion arrivant, décident de prendre la fuite. Malgré cet événement, Michel Hidalgo s’envolera quelques jours plus tard pour l’Argentine afin d’y disputer la Coupe du monde 1978.

2007 : Le Milan AC tient sa revanche

Deux ans après le miracle d’Istanbul, le Milan AC tient sa revanche et vient à bout de Liverpool grâce à un doublé de Filipo Inzaghi, contre une réalisation de Dirk Kuyt (2-1). Il s’agit à ce jour du septième et dernier titre européen des Milanais.

Naissance

Décès

(rugby) né en 1980Surnommé « Le Bus » durant toute sa carrière, Nicolas Mas a notamment évolué au sein du Montpellier HR, après avoir passé 12 ans à l’USA Perpignan avec qui il a été champion de France en 2009. Sélectionné à 85 reprises sous le maillot du XV de France, Nicolas Mas fait partie de l’équipe de France finaliste de la Coupe du monde 2011. Avec les Bleus, le pilier remporte deux fois le Tournoi des VI Nations (2007 et 2010).(football) décédé en 2014Ce défenseur central est le premier joueur brésilien à rejoindre le PSG, en décembre 1971. Il ne jouera que deux matchs avant de quitter la capitale française en février 1972. Vainqueur de la Coupe du monde 1970, il a passé le reste de sa carrière au Brésil, principalement à Santos. Son après-carrière sera plus compliquée, entre addiction au jeu et alcoolisme. Ruiné, il devra même vendre sa médaille de champion du monde.